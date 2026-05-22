Климатический кульбит: Россию резко накроют холода и непогода
Где-то сохранится почти летнее тепло, а где-то начнутся дожди, грозы и заметное похолодание.
Санкт-Петербург
Главный синоптик Александр Колесов сообщил, что в городе начинается затяжной период дождей.
Уже в ближайшие дни в Петербурге и Ленинградской области ожидаются осадки, местами грозы и даже град. Усилится западный ветер с порывами до 10-15 м/с.
К середине следующей недели температура заметно снизится и может опуститься до +8…+13 градусов — это уже прохладная погода для конца весны.
Самарская область
В Самарской области во второй половине недели антициклон начнёт ослабевать, и погода постепенно станет менее устойчивой.
Существенных дождей не ожидается, но температурный фон немного снизится.
В выходные ночью будет около +5…+10 градусов, днём — до +25…+30. Местами возможны кратковременные дожди, а ветер усилится до 12 м/с.
Краснодарский край
В Краснодарском крае сохранится влияние циклонической депрессии, поэтому погода останется нестабильной.
В пятницу, 22 мая возможны кратковременные дожди и грозы, утром местами туман. Суббота и воскресенье тоже будут пасмурными.
Температура воздуха будет в пределах климатической нормы: ночью +13…+15 градусов, днём +24…+28. При грозах ветер может усиливаться.
