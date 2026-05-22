Городовой / Полезное / Климатический кульбит: Россию резко накроют холода и непогода
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
10 см под куст – и голубику не унять: ягоды зреют наперегонки все лето – рекомендации по уходу от агронома Давыдовой Полезное
Подвязка огурцов – прошлый век: делаем вертикальную шпалеру – плодов будет больше, чем звёзд на небе Полезное
Книжный сад со среды по субботу: 8 тысяч поводов заглянуть на Малую Конюшенную этим летом Новости Петербурга
Пора забыть про шумные мегаполисы: какие города стоит посетить летом 2026 года - здесь уютно и красиво Полезное
«Может продолжаться и 10, и 14 дней»: синоптики рассказали надолго ли похолодание пришло в Петербург и когда ждать лето Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Климатический кульбит: Россию резко накроют холода и непогода

Опубликовано: 22 мая 2026 09:34
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Климатический кульбит: Россию резко накроют холода и непогода
Климатический кульбит: Россию резко накроют холода и непогода
Legion-Media
В ближайшие дни погода в разных регионах России снова резко изменится.

Где-то сохранится почти летнее тепло, а где-то начнутся дожди, грозы и заметное похолодание.

Санкт-Петербург

Главный синоптик Александр Колесов сообщил, что в городе начинается затяжной период дождей.

Уже в ближайшие дни в Петербурге и Ленинградской области ожидаются осадки, местами грозы и даже град. Усилится западный ветер с порывами до 10-15 м/с.

К середине следующей недели температура заметно снизится и может опуститься до +8…+13 градусов — это уже прохладная погода для конца весны.

Самарская область

В Самарской области во второй половине недели антициклон начнёт ослабевать, и погода постепенно станет менее устойчивой.

Существенных дождей не ожидается, но температурный фон немного снизится.

В выходные ночью будет около +5…+10 градусов, днём — до +25…+30. Местами возможны кратковременные дожди, а ветер усилится до 12 м/с.

Краснодарский край

В Краснодарском крае сохранится влияние циклонической депрессии, поэтому погода останется нестабильной.

В пятницу, 22 мая возможны кратковременные дожди и грозы, утром местами туман. Суббота и воскресенье тоже будут пасмурными.

Температура воздуха будет в пределах климатической нормы: ночью +13…+15 градусов, днём +24…+28. При грозах ветер может усиливаться.

Ранее мы писали о том, что Сибирь ждут заморозки.

Полезное