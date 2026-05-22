Чистейшая вода и отсутствие людей: какие российские озера заменят любое море - лучшие направления для отдыха
Большинство туристов связывают понятие "отдых, отпуск" с морем, но хорошо можно провести время и на озерах. Вы даже не задумываетесь, что на территории нашей страны находятся невероятные озера, которые способны заменить любой пляжный отпуск на море. Отдыхать в таких местах будет намного выгоднее, чем на черноморском побережье.
Байкал
Это озеро называют "жемчужиной" России, ведь здесь получится почувствовать мощь природы, зарядиться энергией, отдохнуть от толп туристов. Вода в озере настолько прозрачная, что при нырянии можно без проблем полюбоваться рыбами и камнями. Отдых здесь подойдет для каждого туриста, но особенно будет интересно тем, кто любит пешие походы, дайвинг, сплавы на байдарках.
Температура воды: в конце июля вода в бухтах может прогреваться до +24 градусов.
Ладожское озеро
"На Ладожском озере огромное количество возможностей для активного отдыха: круизы, экомаршруты, велопрогулки, рыбалка, пешие походы по живописным окрестностям. В песчаных бухтах есть пара благоустроенных пляжей, один находится всего в 60 км от Санкт-Петербурга", - сообщает портал "Тонкости туризма".
Температура воды: на мелководье вода в июле прогревается до +24 градусов. В северной части водоема температура воды не становится выше +20 градусов.
Телецкое озеро
Озеро расположено на Горном Алтае. На северной части водоема находится туристическая инфраструктура. Тут можно не только купаться, но и совершить круиз, отправиться на различные экскурсии. Чаще всего туристы посещают озеро в июле и августе.
Температура воды: в июле вода может прогреваться до +22 градусов.
Опыт автора
"Я дважды была на Байкале. Озеро впечатлило не только своим масштабом, но и чистотой воды. На Черном море такой прозрачности точно не увидеть. Я неоднократно ныряла с маской, рассматривала рыб и наслаждалась. Обязательно вернусь сюда еще раз", - сообщает Полина Аксенова.
