Чистейшая вода и отсутствие людей: какие российские озера заменят любое море - лучшие направления для отдыха
Чистейшая вода и отсутствие людей: какие российские озера заменят любое море - лучшие направления для отдыха

Опубликовано: 22 мая 2026 08:15
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Legion-Media
Озера России, которые не уступают морю

Большинство туристов связывают понятие "отдых, отпуск" с морем, но хорошо можно провести время и на озерах. Вы даже не задумываетесь, что на территории нашей страны находятся невероятные озера, которые способны заменить любой пляжный отпуск на море. Отдыхать в таких местах будет намного выгоднее, чем на черноморском побережье.

Байкал

Это озеро называют "жемчужиной" России, ведь здесь получится почувствовать мощь природы, зарядиться энергией, отдохнуть от толп туристов. Вода в озере настолько прозрачная, что при нырянии можно без проблем полюбоваться рыбами и камнями. Отдых здесь подойдет для каждого туриста, но особенно будет интересно тем, кто любит пешие походы, дайвинг, сплавы на байдарках.

Температура воды: в конце июля вода в бухтах может прогреваться до +24 градусов.

Ладожское озеро

"На Ладожском озере огромное количество возможностей для активного отдыха: круизы, экомаршруты, велопрогулки, рыбалка, пешие походы по живописным окрестностям. В песчаных бухтах есть пара благоустроенных пляжей, один находится всего в 60 км от Санкт-Петербурга", - сообщает портал "Тонкости туризма".

Температура воды: на мелководье вода в июле прогревается до +24 градусов. В северной части водоема температура воды не становится выше +20 градусов.

Телецкое озеро

Озеро расположено на Горном Алтае. На северной части водоема находится туристическая инфраструктура. Тут можно не только купаться, но и совершить круиз, отправиться на различные экскурсии. Чаще всего туристы посещают озеро в июле и августе.

Температура воды: в июле вода может прогреваться до +22 градусов.

Опыт автора

"Я дважды была на Байкале. Озеро впечатлило не только своим масштабом, но и чистотой воды. На Черном море такой прозрачности точно не увидеть. Я неоднократно ныряла с маской, рассматривала рыб и наслаждалась. Обязательно вернусь сюда еще раз", - сообщает Полина Аксенова.

