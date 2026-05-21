Пятилетка судейских обид: «Зенит» лидирует по числу несправедливых решений со стороны арбитров
Завершившийся сезон РПЛ 2025/26 выдался по-настоящему валидольным. «Зенит» снова взял золото, став чемпионом.
Согласно свежему отчету «Спорт-Экспресса», именно «Зенит» стал главной жертвой арбитров в этом году.
Цифры, которые удивляют
Давайте честно: мы привыкли слышать, что фаворитам подсуживают. Но в этот раз всё вышло наоборот. Против «Зенита» ошиблись восемь раз, а в его пользу — всего дважды.
Итоговый баланс «-6». Это худший показатель в лиге.
Следом за петербуржцами в списке пострадавших идут махачкалинское «Динамо» и «Крылья Советов».
Даже «Краснодар», который до последнего боролся за первое место, закончил сезон в минусе по судейским решениям. П
охоже, лидерам в этом году приходилось играть не только против соперников, но и против свистка.
Кому судьи «улыбались» чаще всего?
А вот у кого дела с арбитрами шли отлично, так это у «Пари НН». У них самый большой плюс в лиге (+6). Не обидели судьи и «Спартак» с «Ахматом».
Кстати, если посмотреть на статистику за последние пять лет, то вырисовывается интересная картина. «Зенит» за этот период — самая «обиженная» команда лиги (баланс -15).
А больше всех бонусов от судейских ляпов получили «Ахмат» и «Спартак». Это сильно бьет по стереотипу о том, что Питеру в РПЛ «включают зеленый свет».
Ошибок стало больше, несмотря на VAR
Технологии должны были убить споры, но что-то пошло не так. За сезон судьи ошиблись 96 раз — и это только те моменты, которые не исправил VAR. Годом ранее таких ляпов было меньше.
Если же посчитать все вмешательства видеоповторов, то получится пугающая статистика: судьи принимали неверные решения практически в каждом матче.
Фанаты недовольны, эксперты спорят, а качество судейства остается главной головной болью нашего футбола.
Развязка на нервах
Несмотря на все судейские «подарки» конкурентам, «Зенит» выгрыз победу. Всё решилось в последнем туре.
Петербуржцы обыграли «Ростов» (1:0) и набрали 67 очков. «Краснодар» дышал в спину, победил «Оренбург», но отстал на два очка.
