Максимальная свежесть: в каких городах можно поесть качественные морепродукты - не только во Владивостоке

Морепродукты легко встретить практически в любом заведении России, но максимально свежий улов можно найти только в нескольких городах. Портал "Городовой" назвал основные направления для гастрономического туризма.

Город является "сокровищницей" морепродуктов. Популярностью тут пользуются гребешки, крабы, кальмары, осьминоги, креветки, трубачи и трепанги. Советуем посетить рестораны Zuma и Rakushka Seafood bar & kitchen. Если вы желаете посмотреть, как выращивают деликатесы, то отправляйтесь на ферму, которая находится на острове Русский. Здесь проводятся экскурсии с дегустацией.

В Хабаровске складывается такая же ситуация с морепродуктами, как и во Владивостоке. Здесь можно найти множество ресторанов, где блюда готовят прямо при вас. Тут получится попробовать не только морепродукты, но и блюда коренных народов региона. Обратите внимание на рестораны "Амур" и "Сопка".

В этом городе гостям могут предложить арктическое меню, где есть блюда из крабов, морских ежей, гребешков, устриц и креветок. У местных пользуются популярностью заведения "Царская охота" и "Терраса".

Если хочется поесть свежих рапанов, мидий или устриц, то стоит отправляться именно в этот город. Каждый человек сможет найти заведение под свой бюджет. Советуем посещать город вне сезона, тогда цены точно будут дешевле. Можно рассмотреть рестораны "Баран-Рапан" и "Кашалот".

В этом городе ценятся не только устрицы, мидии, кальмары и морские ежи, но и балтийская килька. Рыбу подают как в маринованном, так и в жареном виде. Такие блюда можно попробовать в ресторанах "Шпорт" и "Солнечный камень".

"Я пробовала морепродукты в Сочи, Калининграде и Владивостоке. Осталась в полном восторге! Морепродукты настолько свежие, что складывается ощущение, что они еще минуту назад плавали в море. Даже в Москве я не встречала заведений с таким качеством морепродуктов", - сообщила Полина Аксенова.