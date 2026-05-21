ПМЭФ-2026 без очередей на ПЦР: почему бизнесменов в Петербурге станет вдвое меньше, а их контроль — строже

Решение об отмене тестов принято впервые с 2021 года.

Главный экономический форум страны в 2026 году пройдет по новым правилам.

Без теста

Впервые с 2021 года участникам ПМЭФ разрешили не сдавать ПЦР-тест для входа в «Экспофорум», пишет Росбалт.

Больше не нужно искать лаборатории и переживать за «положительный» результат перед самой регистрацией. Организаторы решили, что общая ситуация позволяет наконец выдохнуть.

Кто все-таки под подозрением?

Свобода коснется не всех. Если гость, журналист или персонал идет на главное событие — пленарное заседание с участием первых лиц — тестироваться придется.

Причем проверят по полной программе: не только на ковид, но и на обычный грипп с ОРВИ. Безопасность топ-спикеров по-прежнему на первом месте.

Меньше бизнесменов

Интересный факт: спрос на деловые поездки в Петербург в дни форума упал в два раза. Компании перестали возить на ПМЭФ целые отделы «для массовки».

Теперь билеты покупают только ключевым сотрудникам. Причина проста — экономия. Участие в форуме всегда стоило дорого (в прошлые годы пакет участника доходил до 1,3 млн рублей), и бизнес стал считать деньги.

Кто едет

Больше половины всех гостей прилетят из Москвы. Но есть и неожиданные лидеры: в этом году много участников ждут из Новокузнецка и Белгорода.

В среднем люди планируют провести в Северной столице 3,2 дня. Это чуть дольше, чем раньше — видимо, хотят успеть не только поработать, но и погулять.

Форум пройдет с 3 по 6 июня под лозунгом «Прагматичный диалог». Но ПМЭФ — это не только скучные доклады. В программе:

молодежные и творческие форумы;

фестиваль культуры «Петербургские сезоны»;

спортивные игры для участников.

