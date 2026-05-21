Эстонская закуска, которая удивляет всех гостей с первой ложки: мешаю селёдку со сметаной

Опубликовано: 21 мая 2026 06:05
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Тарендис — это знаменитая эстонская холодная закуска с очень нежной текстурой.

Рецептом лёгкого рыбного мусса поделился автор Дзен-канала "Что приготовить".

Ингредиенты:

  • слабосолёная сельдь — 1 шт.,
  • жирная сметана — 400 г,
  • свежие огурцы — 4 шт.,
  • репчатый лук — 1 крупная головка,
  • укроп — 1 пучок,
  • желатин — 1 ч. л. с горкой,
  • уксус 9% — 1 ч. л.,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Сначала разделываю сельдь: снимаю кожу, тщательно убираю все косточки и нарезаю филе маленькими кубиками.

Репчатый лук тоже нарезаю мелко. Чтобы убрать лишнюю резкость, заливаю его кипятком с небольшим количеством уксуса и оставляю на несколько минут. После этого откидываю на сито и даю жидкости стечь.

Свежие огурцы нарезаю такими же небольшими кубиками, а укроп мелко рублю. Всё это отправляю в миску к селёдке.

Отдельно подготавливаю желатин: заливаю его холодной водой и оставляю набухать примерно на 10-15 минут. Затем аккуратно растапливаю на водяной бане до полного растворения.

В другой миске перемешиваю сметану и тонкой струйкой вливаю растопленный желатин, постоянно помешивая, чтобы масса получилась однородной.

Соединяю сметанную смесь с селёдкой, огурцами, луком и укропом. Добавляю свежемолотый чёрный перец и при необходимости немного соли, но очень аккуратно — сельдь уже достаточно солёная.

Получившуюся массу раскладываю по силиконовым формочкам и убираю в холодильник минимум на 5 часов, а лучше — на всю ночь.

Примерное время приготовления: 30 минут + время на охлаждение

Личный опыт

Я люблю есть эту закуску с горячим картофелем или свежим чёрным хлебом. Можно также с гренками.

