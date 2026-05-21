Эстонская закуска, которая удивляет всех гостей с первой ложки: мешаю селёдку со сметаной
Рецептом лёгкого рыбного мусса поделился автор Дзен-канала "Что приготовить".
Ингредиенты:
- слабосолёная сельдь — 1 шт.,
- жирная сметана — 400 г,
- свежие огурцы — 4 шт.,
- репчатый лук — 1 крупная головка,
- укроп — 1 пучок,
- желатин — 1 ч. л. с горкой,
- уксус 9% — 1 ч. л.,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу
Приготовление
Сначала разделываю сельдь: снимаю кожу, тщательно убираю все косточки и нарезаю филе маленькими кубиками.
Репчатый лук тоже нарезаю мелко. Чтобы убрать лишнюю резкость, заливаю его кипятком с небольшим количеством уксуса и оставляю на несколько минут. После этого откидываю на сито и даю жидкости стечь.
Свежие огурцы нарезаю такими же небольшими кубиками, а укроп мелко рублю. Всё это отправляю в миску к селёдке.
Отдельно подготавливаю желатин: заливаю его холодной водой и оставляю набухать примерно на 10-15 минут. Затем аккуратно растапливаю на водяной бане до полного растворения.
В другой миске перемешиваю сметану и тонкой струйкой вливаю растопленный желатин, постоянно помешивая, чтобы масса получилась однородной.
Соединяю сметанную смесь с селёдкой, огурцами, луком и укропом. Добавляю свежемолотый чёрный перец и при необходимости немного соли, но очень аккуратно — сельдь уже достаточно солёная.
Получившуюся массу раскладываю по силиконовым формочкам и убираю в холодильник минимум на 5 часов, а лучше — на всю ночь.
Примерное время приготовления: 30 минут + время на охлаждение
Личный опыт
Я люблю есть эту закуску с горячим картофелем или свежим чёрным хлебом. Можно также с гренками.
