109 зеленых островов: в 17 районах Петербурга появятся новые парки, где навсегда запретили стройку
Депутаты Законодательного собрания одобрили важный проект. Суть проста: общая площадь городских парков и скверов вырастет сразу на 80 гектаров, сообщает Росбалт.
Чтобы было понятнее — это примерно 110 футбольных полей, засаженных деревьями и кустами.
Новые зеленые зоны появятся почти везде. Перемены коснутся жителей 17 районов города. Всего под охрану возьмут 109 новых участков.
Защита от застройки
Самое главное в этом законе — официальный статус. Все эти территории станут «Зелеными насаждениями общего пользования» (ЗНОП).
Что это дает обычным людям? Гарантию безопасности. Теперь на месте любимого сквера или пустующего островка зелени нельзя будет законно построить очередной торговый центр или многоэтажку.
Вырубка деревьев там тоже под строгим запретом. Теперь это — неприкосновенная территория для прогулок и отдыха.
Привет из прошлого
Идея окружить город плотным кольцом лесов не нова. О «зеленом поясе» вокруг Ленинграда задумались сразу после Великой Отечественной войны.
Люди тогда понимали: после блокады и тяжелых испытаний горожанам жизненно необходим чистый воздух.
В 40-е годы леса высаживали целыми массивами. К сожалению, в 90-е годы часть этого «щита» потеряли — участки уходили под частную застройку и бизнес.
Сейчас город фактически исправляет ошибки прошлого, возвращая лесам их законное место.
Соседи придут на помощь
Один Петербург с экологией не справится. Поэтому «зеленый пояс» создают вместе с Ленинградской областью. Это логично: у природы нет административных границ.
К 2026 году общая площадь этого защитного кольца составит гигантские 172 тысячи гектаров. Большая часть (150 тысяч) находится в области. Это «легкие» нашего региона.
Область делится с городом своей землей, хотя участки на границе — самые дорогие и лакомые для застройщиков.
