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Эти котлеты из духовки сводят с ума: сочнее любых сковородочных — секрет в "шубе"

Опубликовано: 20 мая 2026 17:37
 Проверено редакцией
Эти котлеты из духовки сводят с ума: сочнее любых сковородочных — секрет в "шубе"
Эти котлеты из духовки сводят с ума: сочнее любых сковородочных — секрет в "шубе"
Городовой ру
Если вам надоели обычные котлеты на сковороде, обязательно попробуйте этот вариант из духовки.

Способом приготовления этих сочных котлет под шубой поделился автор Дзен-канала "Домашние рецепты. Кулинарные истории и легенды".

Ингредиенты:

  • фарш (свинина + говядина) — 400-500 г,
  • белый хлеб — 3 кусочка,
  • луковица — 1 шт.,
  • яйцо — 1 шт.,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный перец и специи — по вкусу,
  • картофель — 2-3 небольших клубня,
  • маринованные огурчики — 6 маленьких,
  • твёрдый сыр — 50 г,
  • майонез.

Приготовление

Отрезаю корку у хлеба и замачиваю 3 кусочка в небольшом количестве воды на 5-7 минут, чтобы он полностью размягчился. Лук очищаю и натираю на тёрке, чтобы он дал максимум сочности.

В большой миске смешиваю фарш, отжатый размоченный хлеб, лук, яйцо, соль, перец и специи. Вымешиваю до однородной массы. Смоченными руками формирую 6 котлет и выкладываю их в форму для запекания на пергамент.

Эти котлеты из духовки сводят с ума: сочнее любых сковородочных — секрет в "шубе" - image 1
Эти котлеты из духовки сводят с ума: сочнее любых сковородочных — секрет в "шубе" - image 1

Картофель очищаю, натираю на крупной тёрке, замачиваю в холодной воде на 5-7 минут, затем хорошо отжимаю. Огурчики также натираю на тёрке.

На каждую котлету выкладываю слой картофеля, затем слой натёртых маринованных огурчиков. Сверху посыпаю тёртым сыром. В пакете с майонезом отрезаю уголок и делаю аккуратную сеточку поверх котлет.

Отправляю в разогретую духовку до 180 градусов и запекаю около 45 минут до румяной сырной корочки. Достаю и подаю горячими с пюре, рисом или свежими овощами — получается очень сочно и необычно.

Примерное время приготовления: 1 час

Личный опыт

Если хочется ещё более яркого вкуса, я добавляю в картофель немного чеснока или заменяю огурчики на маринованные корнишоны с острым перцем.

Ранее мы писали о том, как приготовить картофельные гнёзда с мясом.

Автор:
Александр Асташкин
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