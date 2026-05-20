Эти котлеты из духовки сводят с ума: сочнее любых сковородочных — секрет в "шубе"

Способом приготовления этих сочных котлет под шубой поделился автор Дзен-канала "Домашние рецепты. Кулинарные истории и легенды".
Ингредиенты:
- фарш (свинина + говядина) — 400-500 г,
- белый хлеб — 3 кусочка,
- луковица — 1 шт.,
- яйцо — 1 шт.,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец и специи — по вкусу,
- картофель — 2-3 небольших клубня,
- маринованные огурчики — 6 маленьких,
- твёрдый сыр — 50 г,
- майонез.
Приготовление
Отрезаю корку у хлеба и замачиваю 3 кусочка в небольшом количестве воды на 5-7 минут, чтобы он полностью размягчился. Лук очищаю и натираю на тёрке, чтобы он дал максимум сочности.
В большой миске смешиваю фарш, отжатый размоченный хлеб, лук, яйцо, соль, перец и специи. Вымешиваю до однородной массы. Смоченными руками формирую 6 котлет и выкладываю их в форму для запекания на пергамент.
Картофель очищаю, натираю на крупной тёрке, замачиваю в холодной воде на 5-7 минут, затем хорошо отжимаю. Огурчики также натираю на тёрке.
На каждую котлету выкладываю слой картофеля, затем слой натёртых маринованных огурчиков. Сверху посыпаю тёртым сыром. В пакете с майонезом отрезаю уголок и делаю аккуратную сеточку поверх котлет.
Отправляю в разогретую духовку до 180 градусов и запекаю около 45 минут до румяной сырной корочки. Достаю и подаю горячими с пюре, рисом или свежими овощами — получается очень сочно и необычно.
Примерное время приготовления: 1 час
Личный опыт
Если хочется ещё более яркого вкуса, я добавляю в картофель немного чеснока или заменяю огурчики на маринованные корнишоны с острым перцем.
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