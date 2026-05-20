Новые окна на даче и прием у частного врача: на что Петербург разрешил тратить маткапитал

В Петербурге решили упростить жизнь многодетным семьям. Депутаты ЗакСа расширили возможности регионального материнского капитала, пишет "ДП".
Теперь эти деньги станет гораздо проще потратить на то, что действительно нужно.
К частным врачам — без лишних трат
Раньше оплатить лечение маткапиталом можно было только в крупных клиниках. Теперь список расширили.
- Врачи-ИП: Если у доктора есть статус индивидуального предпринимателя и официальная медицинская лицензия, вы можете оплатить его услуги из средств капитала.
- Зачем это нужно? Часто хороший педиатр или узкий специалист принимает в небольшом кабинете прямо рядом с вашим домом. Теперь не нужно ехать в большой медцентр на другой конец города.
- Страховка для ребенка: Деньги можно направить на полис ДМС. Это удобно, если вы хотите лечить ребенка в частных клиниках по страховке.
Ремонт на даче
Многие петербуржцы проводят лето за городом. Депутаты решили, что «дачный» вопрос не менее важен, чем квартирный.
- Окна и двери: Теперь маткапитал могут разрешить тратить на благоустройство садовых домов.
- Что именно можно сделать? Заказать изготовление и установку новых оконных блоков, входных дверей или застеклить балкон и лоджию на даче. В сумму можно включить и доставку материалов.
Главная цель этих перемен — дать родителям выбор. Не подстраиваться под жесткие рамки закона, а тратить господдержку там, где это удобно: у проверенного врача в соседнем дворе или на уют в любимом садовом доме.