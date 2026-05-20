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Новые окна на даче и прием у частного врача: на что Петербург разрешил тратить маткапитал

Опубликовано: 20 мая 2026 17:27
 Проверено редакцией
Новые окна на даче и прием у частного врача: на что Петербург разрешил тратить маткапитал
Новые окна на даче и прием у частного врача: на что Петербург разрешил тратить маткапитал
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
Проект поддержали большинством голосов.

В Петербурге решили упростить жизнь многодетным семьям. Депутаты ЗакСа расширили возможности регионального материнского капитала, пишет "ДП".

Теперь эти деньги станет гораздо проще потратить на то, что действительно нужно.

К частным врачам — без лишних трат

Раньше оплатить лечение маткапиталом можно было только в крупных клиниках. Теперь список расширили.

  • Врачи-ИП: Если у доктора есть статус индивидуального предпринимателя и официальная медицинская лицензия, вы можете оплатить его услуги из средств капитала.
  • Зачем это нужно? Часто хороший педиатр или узкий специалист принимает в небольшом кабинете прямо рядом с вашим домом. Теперь не нужно ехать в большой медцентр на другой конец города.
  • Страховка для ребенка: Деньги можно направить на полис ДМС. Это удобно, если вы хотите лечить ребенка в частных клиниках по страховке.

Ремонт на даче

Многие петербуржцы проводят лето за городом. Депутаты решили, что «дачный» вопрос не менее важен, чем квартирный.

  • Окна и двери: Теперь маткапитал могут разрешить тратить на благоустройство садовых домов.
  • Что именно можно сделать? Заказать изготовление и установку новых оконных блоков, входных дверей или застеклить балкон и лоджию на даче. В сумму можно включить и доставку материалов.

Главная цель этих перемен — дать родителям выбор. Не подстраиваться под жесткие рамки закона, а тратить господдержку там, где это удобно: у проверенного врача в соседнем дворе или на уют в любимом садовом доме.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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