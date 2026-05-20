Здесь дешево и атмосферно: названы небанальные направления в Центральной Азии - идеальные места для отпуска

Путешествие по Центральной Азии не должно ограничиваться Самаркандом, Астаной, Бишкеком, ведь есть и другие города, которые точно нельзя назвать банальными. Портал "Городовой" перечислил несколько удачных направлений, в которых точно нужно побывать каждому туристу.
Душанбе, Таджикистан
Здесь красивая природа, большое количество интересных мест. При посещении города стоит заглянуть в Национальный музей Таджикистана, где получится посмотреть находки археологов. В 30 км от Душанбе можно найти древнюю крепость, которой уже более 2500 лет. Также рядом расположен парк "Ширкент". Уделите внимание и местной кухне. Здесь очень вкусный плов, лагман, самбуса.
Чарынский каньон, Казахстан
"Каньон расположен в 200 км к востоку от Алма-Аты. Дорога до него — настоящее приключение: она живописная, поэтому вряд ли получится оторваться от окна. На каньоне есть много троп, можно пройтись и насладиться видами. А после активного дня — разбить палатку. Этот каньон не отличить от американских", - сообщает портал "Тонкости туризма".
Древний город Мерв, Туркменистан
Эта страна является закрытой, но получить визу сюда все-таки возможно. Город Мерв включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он считается самым старинным из всех населенных пунктов Центральной Азии. Именно тут жил великий философ Омар Хайям.
На территории города можно увидеть остатки пяти древнейших поселений, мавзолеи, руины бань, крепости и прочие сооружения. В Историческом музее Мерва находятся интересные археологические находки.
Личный опыт
"Из перечисленных локаций я была только на Чарынском каньоне. Это место мне напомнило американские фильмы. Здесь можно гулять часами, делать красивые фотографии", - рассказала Полина Аксенова.
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