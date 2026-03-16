Отрезан от цивилизации: самый труднодоступный город России – как туда добраться

В сибирской тайге расположен город, который отличается исключительной транспортной недоступностью. Расстояние от Томска составляет 350 километров, при этом 136 километров из них представляют собой участки полнейшего бездорожья. В летний период сообщение возможно посредством внедорожников или вертолета, а в зимний период — по временной зимней дороге.
Самый молодой город России
Город Кедровый, расположенный в сибирской тайге, обладает рядом уникальных характеристик. Основанный в 1982 году, он является одним из самых молодых городов Российской Федерации. По состоянию на 2021 год численность его населения составляла 1816 человек, что делает его одним из самых малонаселенных городов страны.
Город застроен преимущественно пятиэтажными домами, расположенными на нескольких улицах. Здесь все друг друга знают.
Как добраться
Регулярное транспортное сообщение с внешним миром отсутствует с 2006 года, когда сгорел городской аэропорт. Это создает большие трудности с доставкой продуктов. Доставка в летний период возможна только грузовым автотранспортом типа КамАЗ.
История города
История Кедрового насчитывает 43 года. Основанный в 1982 году как поселок для работников нефтяной промышленности, он получил статус города уже в 1987 году. Кедровый сохраняет свою роль как компактный, но стратегически важный центр освоения природных ресурсов Сибири.
Сегодня инфраструктура включает восемь продовольственных магазинов, одно кафе, медицинский центр, гостиницу и единственную автозаправочную станцию.
