Северный Афон вологодской земли: монастырь 1260 года на крошечном острове посреди озера – здесь молитвы быстрее достигают неба

Путешествие по вологодской земле

Представьте себе XIII век: бескрайнее Кубенское озеро, достигающее 12 километров в ширину и почти 60 километров в длину. Среди волн, порой сравнимых с морскими, располагалось скопление валунов. Согласно легенде, именно это место стало основой Каменного острова размером всего 120 на 70 метров, что едва превышает площадь футбольного поля.

Впоследствии на этом участке суши, укрепленном каменными насыпями, был основан Спасо-Каменный монастырь — первый каменный монастырь на Русском Севере. В самом центре озера монахи возвели обитель, посвященную Преображению Господню.

История монастыря

Основанный в 1260 году, Спасо-Каменный монастырь стал важным духовным центром. Монахи укрепили остров каменными насыпями и срубами для защиты от воздействия волн. В период своего расцвета монастырь владел семью селами, сотней деревень и даже соляными варницами в Тотьме.

Однако в советский период обитель была закрыта, а Спасо-Преображенский собор разрушен в 1927 году, при этом колокольня XVI века чудом сохранилась.

Возрождение

В 1990-е годы группа энтузиастов под руководством архитектора Александра Асафова инициировала процесс возрождения. С 1991 года на острове были построены новый келейный корпус, часовня Всех Вологодских Святых и гостиница с музеем. В 2017 году монастырь был официально восстановлен и теперь функционирует как мужская обитель Вологодской епархии. В настоящее время здесь вновь совершаются богослужения, а историческая колокольня продолжает служить символом этого места.

Посещение Спасо-Каменного монастыря сравнимо с погружением в иную реальность. Остров обладает скромными размерами, создавая ощущение непосредственной близости к водной глади. Однако вид на белоснежные стены Успенской церкви, руины собора и изменчивое озеро, которое может быть как бурным, так и сияющим под солнцем, вызывает глубокие эмоциональные переживания. Это место олицетворяет покой, веру и стойкость духа. Монахи продолжают проживать здесь, принимая посетителей, прибывающих водным путем.

Как добраться

Попасть сюда возможно исключительно по воде. Из Устья или Вологды нужно организовать лодочную переправу, предварительно договорившись с обитателями монастыря.

Озеро отличается непредсказуемым характером, а погодные условия могут стремительно меняться. Однако, достигнув острова, созерцая крест над часовней и внимая колокольному звону, осознаешь, что все было не зря.

Существует мнение, что Спасо-Каменный монастырь является местом силы. Монахи верили в особую силу молитв, возносимых в этом месте, утверждая, что они быстрее достигают небес. Местные рыбаки передают истории о том, как во время шторма озеро у острова успокаивается, словно оберегая его покой. Возможно, это лишь предания, однако неоспоримым остается одно – находясь в этом месте, ощущаешь себя частью Вселенной.

