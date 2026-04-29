Горячая грядка и углекислый газ: когда в Ленинградской области высаживать рассаду в теплицу

Агроном рассказал, как правильно определить время высадки и что сделать для хорошего урожая.

На календаре конец апреля, погода в Ленинградской области не позволяет работать в огороде, но в теплице навести порядок уже пора. Более того, самое время посадить в нее рассаду.

Однако обязательно важно подготовить землю в теплице. Как это сделать "Городовому" рассказала агроном Елизавета Тихонова.

Сейчас подготовка теплицы — это уже не ленивая уборка, а «операция спасение». У вас есть всего один-два дня, чтобы привести парник в порядок к майским праздникам. Елизавета Тихонова советует сделать горячую грядку.

Елизавета Тихонова Агроном "Сначала нужно вытащить лишнюю землю из теплицы, раскопать середину грядки в виде канавки и положить в нее солому, перегной, компост. Закрываете ее землей, чтобы там все гнило и грело. 10 см сверху этой канавки должно быть почвы. И в края можете сажать и поверх этой канавки, примерно через 50 см в шахматном порядке", - советует агроном.

Когда высаживать рассаду?

По словам Тихоновой, если теплица держи 5—6° тепла, то спокойно можно высаживать в нее рассаду. Особенно если сделана горячая грядка, земля будет всегда тёплая и растения не погибнут в холодную погоду.

Кроме того, агроном отмечает, что благодаря горячей грядке в теплице будет скапливаться углекислый газ, который необходим всем растениям.