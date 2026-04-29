Городовой / Город / Горячая грядка и углекислый газ: когда в Ленинградской области высаживать рассаду в теплицу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Словно в Европе окажетесь: российский город, сочетающий в себе Италию, Голландию и Бельгию - что посмотреть Полезное
Пробки вместо шашлыков: семь районов Петербурга уходят на дорожный ремонт с 30 апреля Город
Опоздали с обрезкой? Отставить панику: специалисты объяснили, почему еще не все потеряно Полезное
3 килограмма серебра, баня «по-черному» и дома, смотрящие в лес: 10 сказочных мест под Петербургом Город
Вот как быстро приготовить домашнюю шаурму: необычная сочная начинка в хрустящем лаваше – не хватит и пары порций Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное
Эксклюзив

Горячая грядка и углекислый газ: когда в Ленинградской области высаживать рассаду в теплицу

Опубликовано: 29 апреля 2026 04:31
 Проверено редакцией
Горячая грядка и углекислый газ: когда в Ленинградской области высаживать рассаду в теплицу
Горячая грядка и углекислый газ: когда в Ленинградской области высаживать рассаду в теплицу
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Агроном рассказал, как правильно определить время высадки и что сделать для хорошего урожая.

На календаре конец апреля, погода в Ленинградской области не позволяет работать в огороде, но в теплице навести порядок уже пора. Более того, самое время посадить в нее рассаду.

Однако обязательно важно подготовить землю в теплице. Как это сделать "Городовому" рассказала агроном Елизавета Тихонова.

Сейчас подготовка теплицы — это уже не ленивая уборка, а «операция спасение». У вас есть всего один-два дня, чтобы привести парник в порядок к майским праздникам. Елизавета Тихонова советует сделать горячую грядку.

Елизавета Тихонова
Елизавета Тихонова Агроном

"Сначала нужно вытащить лишнюю землю из теплицы, раскопать середину грядки в виде канавки и положить в нее солому, перегной, компост. Закрываете ее землей, чтобы там все гнило и грело.

10 см сверху этой канавки должно быть почвы. И в края можете сажать и поверх этой канавки, примерно через 50 см в шахматном порядке", - советует агроном.

Когда высаживать рассаду?

По словам Тихоновой, если теплица держи 5—6° тепла, то спокойно можно высаживать в нее рассаду. Особенно если сделана горячая грядка, земля будет всегда тёплая и растения не погибнут в холодную погоду.

Кроме того, агроном отмечает, что благодаря горячей грядке в теплице будет скапливаться углекислый газ, который необходим всем растениям.

"Горячая грядка, во-первых, она даёт питание, во-вторых, она даёт тепло и углекислый газ. В теплице всегда происходит нехватка углекислого газа. Надо его туда добавлять, потому что у вас теплица закрыта.

Чем больше углекислого газа в теплице, тем больше будет пластических веществ, тем быстрее будут развиваться растения. Он так же важен как азот.

Кроме того, если у нас с июня начинают работать только нитрифицирующие бактерии, то гниющие грядки начинают работать с мая месяца, как только там все разогревается", — отмечает эксперт.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью