Горячая грядка и углекислый газ: когда в Ленинградской области высаживать рассаду в теплицу

На календаре конец апреля, погода в Ленинградской области не позволяет работать в огороде, но в теплице навести порядок уже пора. Более того, самое время посадить в нее рассаду.
Однако обязательно важно подготовить землю в теплице. Как это сделать "Городовому" рассказала агроном Елизавета Тихонова.
Сейчас подготовка теплицы — это уже не ленивая уборка, а «операция спасение». У вас есть всего один-два дня, чтобы привести парник в порядок к майским праздникам. Елизавета Тихонова советует сделать горячую грядку.
"Сначала нужно вытащить лишнюю землю из теплицы, раскопать середину грядки в виде канавки и положить в нее солому, перегной, компост. Закрываете ее землей, чтобы там все гнило и грело.
10 см сверху этой канавки должно быть почвы. И в края можете сажать и поверх этой канавки, примерно через 50 см в шахматном порядке", - советует агроном.
Когда высаживать рассаду?
По словам Тихоновой, если теплица держи 5—6° тепла, то спокойно можно высаживать в нее рассаду. Особенно если сделана горячая грядка, земля будет всегда тёплая и растения не погибнут в холодную погоду.
Кроме того, агроном отмечает, что благодаря горячей грядке в теплице будет скапливаться углекислый газ, который необходим всем растениям.
"Горячая грядка, во-первых, она даёт питание, во-вторых, она даёт тепло и углекислый газ. В теплице всегда происходит нехватка углекислого газа. Надо его туда добавлять, потому что у вас теплица закрыта.
Чем больше углекислого газа в теплице, тем больше будет пластических веществ, тем быстрее будут развиваться растения. Он так же важен как азот.
Кроме того, если у нас с июня начинают работать только нитрифицирующие бактерии, то гниющие грядки начинают работать с мая месяца, как только там все разогревается", — отмечает эксперт.