4 правила рыхления почвы под огурцами: не потеряете больше ни одного куста – рекомендации агронома

Каждый дачник, занимающийся выращиванием огурцов, знает о важности такого агротехнического мероприятия, как рыхление почвы. Адекватное насыщение корневой системы кислородом благотворно влияет на урожайность. Тем не менее, не все осуществляют процедуру правильно.
Агроном Ксения Давыдова сформулировала четыре ключевых принципа рыхления почвы.
Принцип первый
Избегайте глубокого рыхления почвы, поскольку это может привести к повреждению корневой системы и последующей гибели растения. Оптимальная глубина рыхления не должна превышать трех сантиметров.
Принцип второй
Необходимо соблюдать отступ от стебля в пределах 8-10 сантиметров. Рыхление следует выполнять круговыми движениями, используя плоскорез или вилку для достижения наилучшего результата.
Принцип третий
Рыхление следует проводить спустя несколько часов после полива. Это минимизирует риск травмирования корневой системы. Категорически не рекомендуется рыхлить сухую почву.
Принцип четвертый
Спустя тридцать минут после рыхления рекомендуется провести мульчирование почвы. Для этого можно использовать скошенную траву, распределяя ее слоем толщиной 3-4 сантиметра, что предотвратит пересыхание корней.
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