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Почему в Таиланде нет системы "все включено" - нашлись причины: любителям Турции и Египта тут будет сложно

Опубликовано: 13 июня 2026 23:16
 Проверено редакцией
Почему в Таиланде нет системы "все включено" - нашлись причины: любителям Турции и Египта тут будет сложно
Почему в Таиланде нет системы "все включено" - нашлись причины: любителям Турции и Египта тут будет сложно
Legion-Media
Названы причины отсутствия в Таиланде системы "все включено"

Представить отдых в Турции или Египте без системы “все включено” не получится, так как это очень удобно, ведь не приходится задумываться, чем питаться, а также тратить дополнительные деньги на развлечения и т.д. При посещении Таиланда туристы сталкиваются с отсутствием этой системы. С чем это связано?

Культ уличной еды

При посещении Таиланда можно увидеть, что на любых улицах крупных городов работают сотни кафе, баров, ресторанов, которые предлагают разнообразную и дешевую еду.

Пробовать местные блюда очень выгодно в таких заведениях. Важно соблюдать правила безопасности, что позволит избежать отравления.

Активный отдых

Отдых в Египте или Турции часто подразумевает постоянное нахождение на территории отеля. Здесь есть выход к пляжу, бассейны, различные развлечения, разнообразная еда, поэтому туристу не приходится о чем-либо беспокоиться. Его напоят, накормят, не дадут скучать.

В Таиланде пользуется популярностью только активный отдых. Туристы практически не сидят на территории отеля, ведь они постоянно посещают экскурсии, различные пляжи. Отель им нужен только ради ночевки.

Система “все включено” в Таиланде теряет всякий смысл, ведь туристам приходилось бы постоянно торопиться к обеду или ужину, пропускать приемы пищи. Такая система невыгодна как для туристов, так и для отелей, сообщает портал “Ассоциация Туроператоров”.

Опыт автора

“Я привыкла к системе “все включено”, поэтому мне не особо нравится питаться в уличных заведениях Таиланда. Именно поэтому чаще всего бываю именно в Турции”, - рассказала Полина Аксенова.

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Автор:
Полина Аксенова
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