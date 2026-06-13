Почему в Таиланде нет системы "все включено" - нашлись причины: любителям Турции и Египта тут будет сложно

Представить отдых в Турции или Египте без системы “все включено” не получится, так как это очень удобно, ведь не приходится задумываться, чем питаться, а также тратить дополнительные деньги на развлечения и т.д. При посещении Таиланда туристы сталкиваются с отсутствием этой системы. С чем это связано?
Культ уличной еды
При посещении Таиланда можно увидеть, что на любых улицах крупных городов работают сотни кафе, баров, ресторанов, которые предлагают разнообразную и дешевую еду.
Пробовать местные блюда очень выгодно в таких заведениях. Важно соблюдать правила безопасности, что позволит избежать отравления.
Активный отдых
Отдых в Египте или Турции часто подразумевает постоянное нахождение на территории отеля. Здесь есть выход к пляжу, бассейны, различные развлечения, разнообразная еда, поэтому туристу не приходится о чем-либо беспокоиться. Его напоят, накормят, не дадут скучать.
В Таиланде пользуется популярностью только активный отдых. Туристы практически не сидят на территории отеля, ведь они постоянно посещают экскурсии, различные пляжи. Отель им нужен только ради ночевки.
Система “все включено” в Таиланде теряет всякий смысл, ведь туристам приходилось бы постоянно торопиться к обеду или ужину, пропускать приемы пищи. Такая система невыгодна как для туристов, так и для отелей, сообщает портал “Ассоциация Туроператоров”.
Опыт автора
“Я привыкла к системе “все включено”, поэтому мне не особо нравится питаться в уличных заведениях Таиланда. Именно поэтому чаще всего бываю именно в Турции”, - рассказала Полина Аксенова.
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