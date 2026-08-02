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Картошка — всему голова: 6 способов приготовить ее вкусно, даже если готовить совсем лень

Опубликовано: 2 августа 2026 02:25
 Проверено редакцией
Городовой ру
Картошка — всему голова: 6 способов приготовить ее вкусно, даже если готовить совсем лень
фото legion-media
Простой продукт с кучей вариантов

Картошка давно заслужила звание кухонного фаворита: лежит спокойно в тёмном углу, не капризничает, а потом выручает в любой ситуации. Её можно превратить и в сытный обед, и в лёгкий перекус — и почти без усилий.

Ниже — несколько беспроигрышных способов приготовить её так, чтобы было вкусно, но без лишней суеты и горы посуды.

Быстрые и понятные рецепты

Вот варианты, которые реально выручают, когда нет настроения стоять у плиты часами:

  1. картошка в мундире с маслом и солью — самый простой вариант: отварили, разломили вилкой, добавили масло и щепотку соли, по желанию — укроп или чеснок;
  2. жареная с луком — нарезали ломтиками, обжарили, в конце кинули лук, можно добавить копчёную паприку для яркого вкуса;
  3. запечённые дольки в духовке — нарезали дольками, смешали с маслом и специями, запекли 30–40 минут при 200°, в конце можно посыпать пармезаном;
  4. картофельный салат без майонеза — смешали варёную картошку с огурцами, красным луком и зеленью, заправили горчицей, маслом и уксусом, дали настояться 10–15 минут;
  5. картофельные лепёшки — размяли варёную картошку, добавили яйцо и немного муки, слепили лепёшки и обжарили до золотистой корочки, внутрь можно положить сыр;
  6. псевдо-плов из картошки — обжарили лук и морковь, добавили картошку кубиками, залили водой, приправили куркумой и зирой, тушили под крышкой до готовности.

Вывод

Картошка хороша тем, что не требует сложных техник и редких ингредиентов: достаточно пары простых шагов, чтобы получить вкусное блюдо. Любой из этих рецептов легко подстроить под то, что есть под рукой, и сделать его своим любимым.

Личный опыт автора

Помню, как в студенчестве картошка спасала каждый вечер. Сейчас готовлю её, когда хочется чего-то привычного и уютного. Особенно люблю запечённые дольки — они и выглядят аппетитно, и сил почти не отнимают.

Ранее «Городовой» рассказывал, как приготовить оладьи из кабачков.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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