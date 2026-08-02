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При появлении белого налета на кабачках – срочно: как бороться с мучнистой росой – советы специалиста

Опубликовано: 2 августа 2026 00:12
 Проверено редакцией
При появлении белого налета на кабачках – срочно: как бороться с мучнистой росой – советы специалиста
При появлении белого налета на кабачках – срочно: как бороться с мучнистой росой – советы специалиста
Городовой ру
Лайфхаки опытного огородника

В июле кабачки активно развивают зеленую массу, цветут и формируют плоды. В этот период многие садоводы сталкиваются с появлением белых пятен на листьях культуры. Эта проблема вызывает опасения, однако паниковать рано.

Для начала внимательно изучите состояние листьев

Если белые пятна на листьях кабачков располагаются вдоль прожилок, то повода для беспокойства нет. Этот признак является сортовой особенностью культуры, а не заболеванием, отмечает на своем дзен-канале опытный садовод Виктория Радзевская.

Пушистый налет на листьях кабачков является характерным признаком мучнистой росы. В такой ситуации очень важно оперативно обработать растения любым фунгицидным средством.

Что такое мучнистая роса и как с ней бороться

Мучнистая роса представляет собой опасное грибковое заболевание, борьбу с которым необходимо начинать на ранних стадиях. В противном случае существует риск не только потери урожая, но и гибели культуры.

Если плоды были поражены мучнистой росой, их необходимо удалить, после чего приступить к обработке растений.

Следует учитывать, что споры мучнистой росы характеризуются высокой скоростью распространения, поэтому утилизацию пораженного урожая нужно производить за пределами садового участка.

Ранее мы рассказали, как бороться с испанским слизнем.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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