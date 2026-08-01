Населенный пункт, который находится на краю света - здесь самые высокие пенсии в РФ: как тут живут люди

Населенный пункт, который находится на краю света - здесь самые высокие пенсии в РФ: как тут живут люди Городовой ру

Где самые высокие пенсии в России? Хочется назвать Москву или Санкт-Петербург, но такое место находится на краю земли, где водятся белые медведи. Добраться до населенного пункта будет очень сложно.