Населенный пункт, который находится на краю света - здесь самые высокие пенсии в РФ: как тут живут люди

Речь идет о поселке Лаврентия, который расположен в 600 км от Анадыря. Добраться сюда получится только на самолете или через тундру на вездеходе. Но именно здесь зарегистрированы самые большие пенсии в стране. В среднем пожилые люди получают 45 500 рублей.
Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” побывала в этом месте и смогла понять, как здесь живут люди.
Местные жители
В районе, который состоит из поселков Лаврентия и Лорино, проживает около 4600 человек. Значительную часть населения составляют эскимосы и чукчи. Оно занимаются оленеводством, морским промыслом.
Магазины
В магазинах чаще всего продаются те товары, которые долго хранятся. Привоз продуктов обычно осуществляется всего два раза в год. Фрукты тут можно встретить очень редко. Еду, топливо, автомобили, мебель, одежду привозят по морю.
Быт
“На первый взгляд все достаточно неплохо - центральное отопление, водопровод и электричество в Лаврентии есть. Но детали важны. Очень многие жалуются, что горячая вода в краны поступает из системы отопления и была очень плохого качества. Электричество — от дизельной станции”, - сообщает источник.
Вывод
Условия жизни на краю света не столь просты, но местные не жалуются. Они являются добрыми и открытыми людьми, всегда рады туристам.
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