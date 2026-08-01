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Населенный пункт, который находится на краю света - здесь самые высокие пенсии в РФ: как тут живут люди

Опубликовано: 1 августа 2026 23:16
 Проверено редакцией
Населенный пункт, который находится на краю света - здесь самые высокие пенсии в РФ: как тут живут люди
Населенный пункт, который находится на краю света - здесь самые высокие пенсии в РФ: как тут живут люди
Городовой ру
Где самые высокие пенсии в России? Хочется назвать Москву или Санкт-Петербург, но такое место находится на краю земли, где водятся белые медведи. Добраться до населенного пункта будет очень сложно.

Речь идет о поселке Лаврентия, который расположен в 600 км от Анадыря. Добраться сюда получится только на самолете или через тундру на вездеходе. Но именно здесь зарегистрированы самые большие пенсии в стране. В среднем пожилые люди получают 45 500 рублей.

Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” побывала в этом месте и смогла понять, как здесь живут люди.

Местные жители

В районе, который состоит из поселков Лаврентия и Лорино, проживает около 4600 человек. Значительную часть населения составляют эскимосы и чукчи. Оно занимаются оленеводством, морским промыслом.

Магазины

В магазинах чаще всего продаются те товары, которые долго хранятся. Привоз продуктов обычно осуществляется всего два раза в год. Фрукты тут можно встретить очень редко. Еду, топливо, автомобили, мебель, одежду привозят по морю.

Быт

“На первый взгляд все достаточно неплохо - центральное отопление, водопровод и электричество в Лаврентии есть. Но детали важны. Очень многие жалуются, что горячая вода в краны поступает из системы отопления и была очень плохого качества. Электричество — от дизельной станции”, - сообщает источник.

Вывод

Условия жизни на краю света не столь просты, но местные не жалуются. Они являются добрыми и открытыми людьми, всегда рады туристам.

Ранее портал "Городовой" рассказал, чем заняться в Плесе.

Автор:
Полина Аксенова
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