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Испанским слизням – бой: избавляюсь от наглых моллюсков простым способом – огород спасен

Опубликовано: 1 августа 2026 00:12
 Проверено редакцией
Испанским слизням – бой: избавляюсь от наглых моллюсков простым способом – огород спасен
Испанским слизням – бой: избавляюсь от наглых моллюсков простым способом – огород спасен
Городовой ру
Как избавиться от испанских слизней

В последние годы дачные огороды подвергаются активному нашествию испанских слизней. Испанские слизни представляют собой крупных безраковинных моллюсков, размер взрослой особи которых может достигать 12 см.

Вредители преимущественно наносят ущерб урожаю в ночное время. В дневное время они скрываются под различными укрытиями, такими как доски и высокая трава, активизируясь для атаки на посадки с наступлением ночи.

Откуда взялись эти слизни

Первые случаи обнаружения этих вредителей были зафиксированы в 2009 году в промышленных теплицах города Твери.

Термин «испанский слизень» (Arion vulgaris) впервые появился в 1950-х годах. В тот период эти вредители были обнаружены в различных европейских странах, и считалось, что их происхождение связано с Испанией.

Испанские слизни представляют огромную угрозу для сельскохозяйственных культур, поскольку поражают разные растения, включая как садовые, так и огородные культуры. Важно отметить, что взрослые особи погибают к наступлению зимнего периода.

Однако в почве сохраняются их личинки, что приводит к увеличению численности вредителей весной.

Как бороться с испанским слизнем

Борьба с ними представляет определенные сложности. Существует несколько эффективных методов. Один из них — ручной сбор вредителей в концентрированный соляной раствор, пушут эксперты Life.ru.

Альтернативным методом является химическая обработка. Можно использовать гранулированные препараты на основе метальдегида или железофосфата.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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