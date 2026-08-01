Народные приметы на 1 августа: что нельзя делать в день Серафима

Первый день августа на Руси всегда был рубежом. В народном сознании он соединял церковную память преподобного Серафима Саровского и древние наблюдения за погодой, которые накапливались веками. Этот день называли Макридой — и верили, что именно по его погоде можно прочитать всю осень, как по открытой книге, пишет "Аргументы и факты".
Преподобный Серафим: от колокольни до всероссийской любви
Даже далёкие от церкви люди знают, кто такой Саровский старец. Родился в Курске, в купеческой семье, носил имя Прохор. Два знака судьбы в детстве — падение с колокольни без травм и исцеление от иконы. Ушёл в Саров, стал отшельником: тысяча дней на камне, молчание, нападения. Но к концу жизни — отказ от затворничества и служение людям. Каждому посетителю — «Радость моя». Это и есть его учение — без сложных слов, одной фразой.
Макрида: погода как пророчество
В народе этот день называли Макридой — в честь святой Макрины. Крестьяне внимательно вглядывались в небо: утренний дождь предвещал сырой сентябрь, дождь в полдень — влажную середину осени, вечерний — холодный октябрь. Если же день выдавался ясным, ждали тёплого бабьего лета и сухой осени. Ветер с востока предупреждал о грозах, а падающие звёзды — о сильных ветрах. Обилие паутины в лесу сулило тепло, а спрятавшиеся пауки — скорый холод.
С этого дня начинали сбор грибов, ягод и трав, готовить дом к зиме. Хозяйки мыли окна и меняли занавески — чтобы осень вошла в чистый дом. Когда наступал вечер, затапливали баню, парились с травами, и угощали соседей свежим хлебом и мёдом.
Чего остерегались в этот день
В Макридин день правила были строги: мужчины не совались к воде, на столе — ничего скоромного, яблоки не ели до Спаса. Рыбалка отменялась, рукоделие откладывалось, бельё и мусор не выносили — чтобы не спугнуть удачу. Но если заглядывал рыжий кот, его кормили — к добру.
Приметы, в которые верили
- Считалось, что дождь 1 августа не только предсказывает осень, но и дарует здоровье тем, кто попадёт под него — такой человек будет крепок весь год.
- Много желудей на дубе обещало сытую зиму без голода.
- Ясный закат без облаков сулил устойчивую погоду на ближайшие дни.
Вывод
Это день, когда церковная память и народный календарь сливаются воедино. По приметам этого дня наши предки читали будущее осени, а запреты помогали сохранить мир в доме. И сегодня, глядя на небо в этот день, мы невольно продолжаем традицию — и, возможно, зря не доверяем тому, что подсказывает природа.
Ранее мы рассказывали о приметах в день Емилиана.