Народные приметы на 1 августа: что нельзя делать в день Серафима

В этот день не едят скоромное, не стирают и не шьют, а рыжего кота кормят для удачи.

Первый день августа на Руси всегда был рубежом. В народном сознании он соединял церковную память преподобного Серафима Саровского и древние наблюдения за погодой, которые накапливались веками. Этот день называли Макридой — и верили, что именно по его погоде можно прочитать всю осень, как по открытой книге, пишет "Аргументы и факты".

Преподобный Серафим: от колокольни до всероссийской любви

Даже далёкие от церкви люди знают, кто такой Саровский старец. Родился в Курске, в купеческой семье, носил имя Прохор. Два знака судьбы в детстве — падение с колокольни без травм и исцеление от иконы. Ушёл в Саров, стал отшельником: тысяча дней на камне, молчание, нападения. Но к концу жизни — отказ от затворничества и служение людям. Каждому посетителю — «Радость моя». Это и есть его учение — без сложных слов, одной фразой.

Макрида: погода как пророчество

В народе этот день называли Макридой — в честь святой Макрины. Крестьяне внимательно вглядывались в небо: утренний дождь предвещал сырой сентябрь, дождь в полдень — влажную середину осени, вечерний — холодный октябрь. Если же день выдавался ясным, ждали тёплого бабьего лета и сухой осени. Ветер с востока предупреждал о грозах, а падающие звёзды — о сильных ветрах. Обилие паутины в лесу сулило тепло, а спрятавшиеся пауки — скорый холод.

С этого дня начинали сбор грибов, ягод и трав, готовить дом к зиме. Хозяйки мыли окна и меняли занавески — чтобы осень вошла в чистый дом. Когда наступал вечер, затапливали баню, парились с травами, и угощали соседей свежим хлебом и мёдом.

Чего остерегались в этот день

В Макридин день правила были строги: мужчины не совались к воде, на столе — ничего скоромного, яблоки не ели до Спаса. Рыбалка отменялась, рукоделие откладывалось, бельё и мусор не выносили — чтобы не спугнуть удачу. Но если заглядывал рыжий кот, его кормили — к добру.

Приметы, в которые верили

Считалось, что дождь 1 августа не только предсказывает осень, но и дарует здоровье тем, кто попадёт под него — такой человек будет крепок весь год.

Много желудей на дубе обещало сытую зиму без голода.

Ясный закат без облаков сулил устойчивую погоду на ближайшие дни.

Вывод

Это день, когда церковная память и народный календарь сливаются воедино. По приметам этого дня наши предки читали будущее осени, а запреты помогали сохранить мир в доме. И сегодня, глядя на небо в этот день, мы невольно продолжаем традицию — и, возможно, зря не доверяем тому, что подсказывает природа.

Ранее мы рассказывали о приметах в день Емилиана.