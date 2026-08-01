Русские Сейшелы: остров в РФ, где киты, бирюзовая вода и красивые бухты - забыла про Анапу, Сочи и Крым

Волшебное место на краю нашей страны

Есть на Дальнем Востоке место, где цивилизация отступает, а природа берёт верх. Шантарский архипелаг теряется в Охотском море, и его часто сравнивают с тропическими райскими уголками. Только вместо пальм здесь скалы, а вместо дельфинов — киты длиной с автобус. И это не рекламный слоган, а реальность, доступная два месяца в году.

Когда сюда ехать и сколько добираться

Архипелаг открыт для визитов всего 60 дней — июль и август. В другие месяцы острова надёжно заперты льдами. Погода не балует: в самый пик сезона термометр показывает +12°C, и лишь в редкий день воздух достигает температуры +23°C.

Самостоятельно сюда не добраться — нужен тур. Сначала летите в Хабаровск. Потом 10 часов поездом до Комсомольска-на-Амуре. Затем 600 км на внедорожниках через тайгу. И финал — моторная лодка до островов. Ночевать придётся в палатках, готовить на костре, слушать прибой. Это не отдых для всех, но ради встречи с китами стоит.

Кто живёт в этих водах

Гренландские киты собираются у берегов стаями до 30 особей. Эти 20-метровые гиганты почти не боятся людей. Вероятность увидеть их — 99%. Рядом можно встретить горбачей, касаток, белух и финвалов. Лучшие точки — бухты Врангеля и Онгачан. Самые смелые берут сапборд и подплывают к китам вплотную.

На суше тоже есть на что посмотреть. На Большом Шантаре возвышается гора Весёлая и находится мыс Радужный — он сложен из разноцветной яшмы. На Феклистове — скала Арка, до которой во время отлива можно дойти пешком.

Птичий и Утичий острова манят орнитологов. Там гнездятся белоплечие орланы, а на берегах отдыхают тюлени и сивучи. На Прокофьева водопады падают прямо в море. Но подплывать к нему опасно — проливы известны мощными течениями и водоворотами.

Советы для тех, кто решится:

берите тёплую одежду и непромокаемый плащ — даже летом ветер пронизывает;

забудьте про отели и шведский стол — только палатки и еда с костра;

настраивайтесь на долгую дорогу — путь займёт несколько дней;

если хотите сапборд — только в тихую погоду и с инструктором.

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