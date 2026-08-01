Если овощные оладьи, то только такие: не блюдо, а "нежнятина" - просто тает во рту

Самые нежные и вкусные оладьи получаются именно из кабачков. Приготовить такое блюдо очень просто, если подобрать правильный рецепт. “Городовой” нашел подходящий вариант на сайте “Аймкук”.
Ингредиенты:
- кабачки - 300 г;
- мука - 5 столовых ложек;
- куриное яйцо - 1 штука;
- чеснок - 2 зубчика;
- соль - 1 чайная ложка;
- перец и паприка - по вкусу;
- масло - для жарки.
Приготовление:
Кабачки натереть на крупной терке. Лучше всего брать молодые овощи, что облегчит работу, так как не придется удалять семечки и кожуру. Лишний сок слить.
Чеснок почистить, натереть на мелкой терке. Добавить куриное яйцо, муку, соль, перец и паприку. Хорошо перемешать массу. Тесто на оладьи должно быть густым.
Прогреть сковороду, добавить масло и выложить кабачковую массу с помощью ложки. Готовить на среднем огне до золотистой корочки. Если оладьи кажутся слишком жирными, то их следует выложить на бумажные салфетки, только после чего подавать к столу. Блюдо прекрасно сочетается со сметаной.
Личный опыт
Я не добавляю в оладьи из кабачка черный перец, так как это позволяет сделать вкус более нежным. Если тесто получается жидковатым, то можно добавить еще немного муки.
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