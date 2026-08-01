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Если овощные оладьи, то только такие: не блюдо, а "нежнятина" - просто тает во рту

Опубликовано: 1 августа 2026 02:06
 Проверено редакцией
Если овощные оладьи, то только такие: не блюдо, а "нежнятина" - просто тает во рту
Если овощные оладьи, то только такие: не блюдо, а "нежнятина" - просто тает во рту
Городовой ру
Как приготовить оладьи из кабачков

Самые нежные и вкусные оладьи получаются именно из кабачков. Приготовить такое блюдо очень просто, если подобрать правильный рецепт. “Городовой” нашел подходящий вариант на сайте “Аймкук”.

Ингредиенты:

  • кабачки - 300 г;
  • мука - 5 столовых ложек;
  • куриное яйцо - 1 штука;
  • чеснок - 2 зубчика;
  • соль - 1 чайная ложка;
  • перец и паприка - по вкусу;
  • масло - для жарки.

Приготовление:

Кабачки натереть на крупной терке. Лучше всего брать молодые овощи, что облегчит работу, так как не придется удалять семечки и кожуру. Лишний сок слить.

Чеснок почистить, натереть на мелкой терке. Добавить куриное яйцо, муку, соль, перец и паприку. Хорошо перемешать массу. Тесто на оладьи должно быть густым.

Прогреть сковороду, добавить масло и выложить кабачковую массу с помощью ложки. Готовить на среднем огне до золотистой корочки. Если оладьи кажутся слишком жирными, то их следует выложить на бумажные салфетки, только после чего подавать к столу. Блюдо прекрасно сочетается со сметаной.

Личный опыт

Я не добавляю в оладьи из кабачка черный перец, так как это позволяет сделать вкус более нежным. Если тесто получается жидковатым, то можно добавить еще немного муки.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить аджику без варки.

Автор:
Полина Аксенова
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