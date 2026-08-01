Городовой / Новости Петербурга / Кипячу туалетную бумагу — и угощение на 3 дня готово: оценили все соседи
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Курорты «отдыхают» в прямом смысле: эксперт рассказал, что происходит с сезоном отпусков Новости Петербурга
20 голубей, 5 змей и одна неясыть: изнанка «живодерского конвейера» в самом центре Петербурга Новости Петербурга
Беру вафли и фарш — и получаю хрустящие, сочные ленивые чебуреки за 15 минут, пальчики оближешь Полезное
Земляника в августе: маленькие детали большой посадки культуры в конце лета Новости Петербурга
Бросили в печь – и нагар с сажей осыпятся прахом: картофельные очистки оставьте «бабушкам» Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Рецепты Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Кипячу туалетную бумагу — и угощение на 3 дня готово: оценили все соседи

Опубликовано: 1 августа 2026 00:30
 Проверено редакцией
Кипячу туалетную бумагу — и угощение на 3 дня готово: оценили все соседи
Кипячу туалетную бумагу — и угощение на 3 дня готово: оценили все соседи
Городовой ру
Необычный лайфхак, который должен быть в арсенале каждой хозяйки

Тараканы в многоквартирных домах – настоящая беда для многих семей. Промышленные инсектициды справляются с ними быстро, но содержат токсичные вещества, опасные для аллергиков, малышей и домашних любимцев.

Выход есть – безопасные народные средства, которые действуют не хуже химии. Один из самых эффективных и при этом простых рецептов – приманка из туалетной бумаги с сахаром и уксусом, пишет ИА SevastopoiMedia.

Пошаговое приготовление

Возьмите 50 см рулона белой туалетной бумаги (без ароматизаторов и красителей), порвите на мелкие куски и залейте водой. Варите на медленном огне, помешивая, пока масса не превратится в однородную кашицу.

Снимите с огня, добавьте 3 столовые ложки сахара и перемешайте до полного растворения. Когда смесь остынет до комнатной температуры, влейте 1 столовую ложку столового уксуса и 1 чайную ложку любого жидкого мыла. Тщательно вымешайте до состояния густого клейстера.

Размещение и замена приманок

Готовый состав разлейте по небольшим емкостям – лучше всего подходят пластиковые крышки от бутылок или баночек. Расставьте их в местах, где тараканы появляются чаще всего: возле мусорного ведра, под кухонной мойкой, в ванной около стояков, за бытовой техникой, у вентиляционных решеток. Обновляйте приманку каждые 3 дня – как только смесь начинает подсыхать, насекомые теряют к ней интерес.

Личный опыт

«У меня ребенок-аллергик, химию использовать нельзя. Испытала рецепт – за неделю тараканы исчезли. Соседи подключились, и уже месяц в доме чисто. Дешево, просто и без вреда», - делится читательница «Городового» Олеся Иванова.

Ранее "Городовой" рассказывал о лайфхаке c вентилятором и пакетом.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 18
🙏 1
😹 1
🙀 2
😿 2
Поделитесь новостью