Кипячу туалетную бумагу — и угощение на 3 дня готово: оценили все соседи

Необычный лайфхак, который должен быть в арсенале каждой хозяйки

Тараканы в многоквартирных домах – настоящая беда для многих семей. Промышленные инсектициды справляются с ними быстро, но содержат токсичные вещества, опасные для аллергиков, малышей и домашних любимцев.

Выход есть – безопасные народные средства, которые действуют не хуже химии. Один из самых эффективных и при этом простых рецептов – приманка из туалетной бумаги с сахаром и уксусом, пишет ИА SevastopoiMedia.

Пошаговое приготовление

Возьмите 50 см рулона белой туалетной бумаги (без ароматизаторов и красителей), порвите на мелкие куски и залейте водой. Варите на медленном огне, помешивая, пока масса не превратится в однородную кашицу.

Снимите с огня, добавьте 3 столовые ложки сахара и перемешайте до полного растворения. Когда смесь остынет до комнатной температуры, влейте 1 столовую ложку столового уксуса и 1 чайную ложку любого жидкого мыла. Тщательно вымешайте до состояния густого клейстера.

Размещение и замена приманок

Готовый состав разлейте по небольшим емкостям – лучше всего подходят пластиковые крышки от бутылок или баночек. Расставьте их в местах, где тараканы появляются чаще всего: возле мусорного ведра, под кухонной мойкой, в ванной около стояков, за бытовой техникой, у вентиляционных решеток. Обновляйте приманку каждые 3 дня – как только смесь начинает подсыхать, насекомые теряют к ней интерес.

Личный опыт

«У меня ребенок-аллергик, химию использовать нельзя. Испытала рецепт – за неделю тараканы исчезли. Соседи подключились, и уже месяц в доме чисто. Дешево, просто и без вреда», - делится читательница «Городового» Олеся Иванова.

Ранее "Городовой" рассказывал о лайфхаке c вентилятором и пакетом.