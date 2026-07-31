Один за всех: как петербургский «Феррат» заменил целую гору химикатов в борьбе за чистоту артезианских скважин

Петербургские ученые придумали реагент, который работает за троих.

Большинство петербуржцев знают: мы пьем воду из Невы. Она обеспечивает город на 98%. Но есть еще 2% — это артезианские скважины.

Многие уверены, что вода из-под земли априори чистая, как в рекламе. На деле же это миф.

В нашей области подземная вода часто «тяжелая»: в ней полно железа, марганца и специфической органики. Пить её просто так нельзя.

Чтобы она стала прозрачной и вкусной, нужны серьезные технологии.

Секретное оружие петербургских ученых

Обычно для очистки воды используют целую «аптечку» разных химикатов. Один убивает бактерии, другой собирает грязь в хлопья, третий помогает их отфильтровать.

Но ученые из питерского Политеха придумали кое-что получше, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Они создали феррат натрия. Это уникальная штука, которую называют «три в одном». Этот реагент работает за троих: сам окисляет примеси, сам склеивает их и сам выводит в осадок.

ГУП «Водоканал» уже вовсю тестирует эту разработку.

Как это работает (на пальцах)

Представьте, что в воде растворена куча мелкой невидимой пыли. Феррат натрия действует как магнит и мощный очиститель одновременно.

Сначала он «сжигает» вредные вещества (даже те, с которыми не справляется хлор). Затем он превращает мелкую муть в крупные хлопья. Эти хлопья легко оседают на дно или задерживаются фильтрами.

Интересный факт: Ферраты — одни из самых сильных окислителей в мире. Они мощнее марганцовки и даже озона. При этом они не оставляют после себя того специфического запаха, который бывает после хлорирования.

Почему это безопасно?

Главная проблема многих реагентов — «одно лечим, другое калечим». Химия может очистить воду, но сама остаться в ней в небольших дозах.

С ферратом натрия всё иначе. После того как он выполнил свою работу, он превращается в обычную ржавчину (гидроксид железа).

Она просто оседает на фильтрах и полностью удаляется. На выходе — чистейшая вода без «химозного» следа.

Проверка боем

Специалисты «Водоканала» уже провели первые тесты на сложной воде из скважин. Результаты впечатляют: один реагент заменил собой целую технологическую цепочку.

Вода стала соответствовать всем нормам, исчез неприятный привкус и мутность.

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге еще можно зайти в воду, не боясь инфекций.