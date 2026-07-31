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Хайям предрек страшный конец человечеству: пророческое предсказание великого мудреца – не спасется никто

Опубликовано: 31 июля 2026 21:16
 Проверено редакцией
Хайям предрек страшный конец человечеству: пророческое предсказание великого мудреца – не спасется никто
Хайям предрек страшный конец человечеству: пророческое предсказание великого мудреца – не спасется никто
Городовой ру
Мудрые афоризмы великого поэта

Известный персидский поэт и философ Омар Хайям тысячу лет назад озвучил загадочное пророчество относительно судьбы мира. В своих произведениях он выражает размышления о нестабильности реальности, предполагая, что все сущее в конечном итоге прекратит свое существование.

Содержание его знаменитого рубаи воспринимается весьма тревожно:

Про зыбкий образ мира вопрошаешь - Узнать ты слишком много замышляешь? Из бездны океана он возник И в бездну канет вновь — ужель не знаешь?

В стихотворении предполагается, что мир возник из бездны и в конечном итоге вернется в нее. Эти строки могут быть трактованы как предостережение: все в этом мире временно, и рано или поздно всему придет конец. Хайям ставит перед читателем вопрос о тяге стремления к познанию тайн бытия, если его основа столь неустойчива.

Философ не дает прямых ответов, однако его размышления побуждают к осмыслению природы реальности и ее неизбежного разрушения. Вероятно, сотни лет назад он уже осознавал, что человечество всегда будет стремиться к поиску смысла жизни и истины, но так и не сможет разгадать главную тайну — когда и каким образом наш мир прекратит свое существование.

Однако в поэзии мудреца прослеживается не столько тревога, сколько напоминание: быстротечность бытия в очередной раз подчеркивает необходимость бесконечно ценить каждое мгновение, которым мы располагаем.

Ранее мы рассказали, почему нельзя извиняться перед незнакомцами.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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