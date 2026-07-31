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2 капли на губку — и микроволновка сверкает безупречной чистотой: ни жирных пятен, ни засохших следов

Опубликовано: 31 июля 2026 22:08
 Проверено редакцией
2 капли на губку — и микроволновка сверкает безупречной чистотой: ни жирных пятен, ни засохших следов
2 капли на губку — и микроволновка сверкает безупречной чистотой: ни жирных пятен, ни засохших следов
Legion-Media
Простой способ очистить микроволновую печь без химии и трения.

Пригоревшая еда в микроволновке — знакомая каждому проблема. Жирные пятна и засохшие остатки трудно оттираются обычной губкой, а агрессивная химия оставляет запах и может повредить покрытие. Есть простой способ, который занимает полминуты и не требует специальных средств, делится автор блога "".

Суть метода

Всё гениальное просто:

  1. На влажную губку наносят немного моющего средства и взбивают до густой пены.
  2. Губку помещают внутрь микроволновки и включают на 30 секунд. Горячий пар размягчает засохшие загрязнения, а пена распределяется по стенкам.
  3. После этого остаётся только протереть внутреннюю поверхность этой же горячей губкой — грязь уходит без усилий.

Почему это работает

Микроволны нагревают влагу, и пар поднимается, оседая на стенках. В сочетании с моющим средством он размягчает даже застарелые пятна. Горячая губка с пеной действует как мягкий абразив, не повреждая покрытие. Весь процесс занимает 30 секунд и не требует кипячения воды или использования дорогих чистящих средств.

Личный опыт автора

Когда попробовал этот способ, не верила, что за полминуты можно отмыть пригоревший соус. Но результат превзошёл ожидания — пятна отошли легко, а запаха химии не осталось. Теперь чищу микроволновку так раз в неделю, и она всегда выглядит как новая.

Вывод

Губка с пеной и 30 секунд в микроволновке — простой и эффективный способ очистки от пригоревшей еды. Пар размягчает грязь, а пена помогает убрать её без усилий. Метод безопасен для покрытия и не требует специальных средств.

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Автор:
Евгения Сухова
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