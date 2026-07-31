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Отдых может быть испорчен: какие места в поезде нужно обходить стороной - хуже не придумать

Опубликовано: 31 июля 2026 20:23
 Проверено редакцией
Отдых может быть испорчен: какие места в поезде нужно обходить стороной - хуже не придумать
Отдых может быть испорчен: какие места в поезде нужно обходить стороной - хуже не придумать
Городовой ру
Для комфортного путешествия на поезде необходимо внимательно выбирать места. Это касается как плацкарта, так и купе. Если выбрать неудачные полки, то отдых может быть испорчен.

Дзен-канал “Путешествия с фотокамерой” назвал те места, от которых точно стоит держаться подальше.

Первый и последний вагоны

Практика показывает, что при происшествиях больше всего страдают именно эти вагоны. Не стоит забывать, что в последнем вагоне будет сильнее трясти и укачивать. Именно поэтому лучше выбирать центральные варианты.

Места у туалета

В плацкартном вагоне нужно обходить боковушки возле туалета, так как мимо них будут постоянно ходить толпы людей. Добавьте к этому неприятный запах, вечные удары дверью. В такой ситуации про сон точно придется забыть.

Верхние полки против хода движения

Это касается безопасности. При резком торможении инерция будет тянуть человека вперед. Если полка расположена по ходу движения, то пассажира просто прижмет к стене. Другая ситуация обстоит с полками против хода движения.

Укороченные полки

“В плацкарте полки 1, 2, 35 и 36 во многих вагонах короче остальных на 15 см. Причина техническая: у начала вагона стоит оборудование купе проводника и электрощиты, в конце — технический отсек и отопление, и это пространство отъедается у пассажирских мест. При росте выше 165 см спать на такой полке приходится калачиком”, - сообщает источник.

Личный опыт

Я всегда стараюсь размещаться в середине вагона. Предпочитаю нижние полки по ходу движения. Только в таких условиях получится расслабиться.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие продукты не стоит брать в поезд.

Автор:
Полина Аксенова
Новости Петербурга
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