Отдых может быть испорчен: какие места в поезде нужно обходить стороной - хуже не придумать

Отдых может быть испорчен: какие места в поезде нужно обходить стороной - хуже не придумать Городовой ру

Для комфортного путешествия на поезде необходимо внимательно выбирать места. Это касается как плацкарта, так и купе. Если выбрать неудачные полки, то отдых может быть испорчен.