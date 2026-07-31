Забыла про тяжеленные сапоги: нашла идеальную обувь для огорода, в которой ноги дышат – порхаю по участку бабочкой

Чем заменить тяжёлые резиновые сапоги

На первый взгляд, резиновые сапоги являются необходимым элементом экипировки, обеспечивающим защиту от грязи и влаги. Однако, после двух часов интенсивных работ в огороде ноги начинают гореть огнем. Такая обувь характеризуется большим весом и недостаточным уровнем комфорта, что приводит к сильной усталости ног.

Агроном Ксения Давыдова рекомендует приобрести необычную обувь, в которой работать будет очень легко.

Легкая альтернатива

Аквашузы (также известные как «коралловые тапочки» или «вода-шуз») изначально разрабатывались для использования на пляже. Их основное предназначение — обеспечение защиты стопы от острых предметов, морских ежей и горячего песка, при этом предотвращая перегрев ног. Конструкция отличается простотой и эффективностью: плотная нескользящая подошва из вспененной резины или полиуретана сочетается с верхом из эластичной сетчатой ткани, обеспечивающей свободную циркуляцию воздуха и воды.

Преимущества обуви

Именно эта воздухопроницаемость способствовала их широкому распространению среди огородников. В условиях, где резиновые сапоги создают парниковый эффект, аквашузы обеспечивают охлаждение. Воздух свободно циркулирует, предотвращая потоотделение ног даже при температуре выше 30 градусов Цельсия.

Личный опыт

Я уже несколько лет назад отказалась от неудобных резиновых сапог и галош. Ношу аквашузы – к вечеру ноги не устают, по участку порхаю бабочкой.

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