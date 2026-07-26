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Финны на яблони вешают сумки с кирпичами: урожайность вырастает на 30%, больше никаких проблем с уходом – лайфхак

Опубликовано: 26 июля 2026 14:07
 Проверено редакцией
Финны на яблони вешают сумки с кирпичами: урожайность вырастает на 30%, больше никаких проблем с уходом – лайфхак
Финны на яблони вешают сумки с кирпичами: урожайность вырастает на 30%, больше никаких проблем с уходом – лайфхак
Городовой ру
Гениальные решения часто самые простые. Существуют методы, которые не только очень упрощают жизнь, но и приносят ощутимую пользу. В частности, агроном Ксения Давыдова поделилась рекомендациями по

Гениальные решения часто самые простые. Существуют методы, которые не только очень упрощают жизнь, но и приносят ощутимую пользу.

В частности, агроном Ксения Давыдова поделилась рекомендациями по упрощению ухода за яблоневым садом.

Особенности деревьев

Яблони характеризуются интенсивным ростом, при этом высота центрального ствола может достигать 5-6 метров. Это создает определенные трудности при сборе урожая и проведении агротехнических мероприятий.

Так делают в Финляндии

Для удобства ухода за деревьями рекомендуется применять финскую методику выращивания яблонь. Этот подход предполагает удаление центрального ствола у пятилетних деревьев на высоте 3 метров.

После этой процедуры яблоня активно формирует боковые побеги, которые также имеют тенденцию к вертикальному росту. Для предотвращения этого финские специалисты используют метод отгибания ветвей с помощью грузов, таких как строительный мусор, металлическая арматура или камни. Под воздействием веса этих ветви изгибаются, обеспечивая свободный доступ ко всем частям дерева.

Такая методика способствует увеличению освещенности дерева, обеспечивает защиту от сильных ветров и оптимизирует потребление влаги. В результате урожайность повышается на 20−30%.

Ранее мы рассказали, как избавиться от колорадского жука.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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