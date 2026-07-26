Финны на яблони вешают сумки с кирпичами: урожайность вырастает на 30%, больше никаких проблем с уходом – лайфхак

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После обрезки яблоне - в первую очередь: развожу 1:15 с водой - и урожайность выше в 3 раза, никаких пустоцветов

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Не сорта, а ягодный конвейер: голубика урожайная, крупная и сладкая – рекомендации по выбору

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Яблони не болеют три года: одно средство под корень — и они зелёные до самых заморозков

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Поливаю кусты в июле – и помидоры «рвутся в бой»: цветут и завязывают плоды даже в зной — шикарная урожайность

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"5 лет в Финляндии, а удивляюсь до сих пор": к каким вещам в стране привыкнуть невозможно - русским будет тяжело

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