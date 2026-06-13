С 15 по 20 июня чесноку – обязательно: зубчики будут размером с дольку апельсина – ахнут все соседи

Чеснок является относительно неприхотливой культурой. Тем не менее, надлежащий и своевременный уход очень важен для обеспечения высокого урожая.
Агроном Ксения Давыдова поделилась информацией об уникальной подкормке, которую рекомендуется применять во второй декаде июня для стимуляции активного роста луковиц.
Приготовление средства
Для приготовления состава потребуются дрожжи и нашатырный спирт. Эффективность этой подкормки объясняется следующим образом: дрожжи активизируют почвенные бактерии, а нашатырный спирт обогащает растение азотом.
Для приготовления раствора необходимо развести 15 миллилитров нашатырного спирта и 15 грамм живых дрожжей в ведре воды.
Применение средства
Полученным раствором следует поливать растения в вечернее время по предварительно увлажненной почве. Применение такой методики позволит значительно улучшить урожайность.
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