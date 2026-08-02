Бомбическая восточная намазка «Бабагануш»: осторожно — это невероятно вкусно

Блюдо «Бабагануш» является популярным кулинарным изыском Ближнего Востока. Его название в переводе с арабского языка означает «рассерженный папаша».
Согласно легенде, однажды супруга готовила баклажаны, но, отвлекшись на домашние дела, допустила их пригорание. Супруг был в ярости.
Тем не менее, мудрая жена проявила находчивость. Она удалила подгоревшую кожицу с баклажанов, добавила специи и приправы. В результате блюдо приобрело превосходный вкус!
Ингредиенты:
- Баклажаны — 2 шт.;
- Чеснок — 4 зубчика;
- Лимонный сок — 2 ст. ложки;
- Кориандр — ½ ч. ложки;
- Оливковое масло — 30 мл;
- Соль — 2 гр;
- Паприка сладкая — 3 гр;
- Кунжут — 15 гр;
- Паста тахини — 2 ст. ложки.
Приготовление:
Вымойте баклажаны, заверните их в фольгу и запекайте при температуре 180 °C в течение приблизительно 10 минут.
Извлеките мякоть и поместите ее в чашу блендера. Добавьте чеснок, кунжутную пасту, соль, кориандр и лимонный сок.
Взбейте до получения однородной консистенции. Приятного аппетита!
Ранее мы рассказали, как приготовить армянское лакомство из тыквы.