Городовой / Новости Петербурга / Бомбическая восточная намазка «Бабагануш»: осторожно — это невероятно вкусно
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
"Народ не забудет": на верхах отреагировали на высказывание Плющенко Новости Петербурга
Глухой забор на участке больше не в моде — есть варианты надежнее и красивее: на зависть соседям Новости Петербурга
Финансовый гороскоп на неделю с 3 по 9 августа для каждого знака Зодиака: что приготовила для вас Вселенная Полезное
Какие русские фамилии на самом деле татарские — неожиданный список Новости Петербурга
Муравьи ушли из теплицы за 5 дней без химии — нашла 3 причины, и они исчезли Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Рецепты Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Бомбическая восточная намазка «Бабагануш»: осторожно — это невероятно вкусно

Опубликовано: 2 августа 2026 06:07
 Проверено редакцией
Бомбическая восточная намазка «Бабагануш»: осторожно — это невероятно вкусно
Бомбическая восточная намазка «Бабагануш»: осторожно — это невероятно вкусно
Городовой ру
Вкуснейшая восточная намазка

Блюдо «Бабагануш» является популярным кулинарным изыском Ближнего Востока. Его название в переводе с арабского языка означает «рассерженный папаша».

Согласно легенде, однажды супруга готовила баклажаны, но, отвлекшись на домашние дела, допустила их пригорание. Супруг был в ярости.

Тем не менее, мудрая жена проявила находчивость. Она удалила подгоревшую кожицу с баклажанов, добавила специи и приправы. В результате блюдо приобрело превосходный вкус!

Ингредиенты:

  • Баклажаны — 2 шт.;
  • Чеснок — 4 зубчика;
  • Лимонный сок — 2 ст. ложки;
  • Кориандр — ½ ч. ложки;
  • Оливковое масло — 30 мл;
  • Соль — 2 гр;
  • Паприка сладкая — 3 гр;
  • Кунжут — 15 гр;
  • Паста тахини — 2 ст. ложки.

Приготовление:

Вымойте баклажаны, заверните их в фольгу и запекайте при температуре 180 °C в течение приблизительно 10 минут.

Извлеките мякоть и поместите ее в чашу блендера. Добавьте чеснок, кунжутную пасту, соль, кориандр и лимонный сок.

Взбейте до получения однородной консистенции. Приятного аппетита!

Ранее мы рассказали, как приготовить армянское лакомство из тыквы.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 5
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью