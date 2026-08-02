Синоптики предупредили: август в России — погодные качели, от тепла до холода за одну неделю

Август — контрастный месяц без стабильности.

Последний месяц лета приготовил для жителей европейской части страны погодные сюрпризы. Западные и северо-западные регионы получат небольшой «бонус» — средняя температура здесь будет на 1–2 градуса выше привычных значений. А вот восточные территории встретят август в рамках климатической нормы, а местами даже с прохладцей. Сибирь и Урал окажутся в зоне заметного похолодания — столбики термометров могут опуститься на 2–3 градуса ниже средних многолетних показателей. Примерно такая же картина ожидается на Дальнем Востоке, исключение — прибрежные районы, где есть шанс на настоящее летнее тепло. Об этом рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

Центральная Россия: волны тепла и холода

Для Центральной России август начнётся с по-настоящему летних дней. Но уже на стыке первой и второй декад месяца погода резко сменится — температура упадёт на 2–3 градуса ниже климатической нормы. Однако холод не задержится надолго: вскоре в регион снова начнут прорываться прогретые воздушные массы, и установится продолжительный тёплый период. Лишь в последние дни лета ожидается очередное похолодание.

Вывод

Август в России обещает быть контрастным: запад и северо-запад Европейской территории — с небольшим перегревом, Урал, Сибирь и Дальний Восток — с холодной аномалией. Центральная Россия переживёт череду волн тепла и похолоданий. Лето уходит, но его прощание будет неровным и неоднородным.

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