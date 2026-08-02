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Последние метры «Надежды»: в Петербурге почти достроили уникальный тоннель-«двушку» для метро

Опубликовано: 2 августа 2026 10:47
 Проверено редакцией
Последние метры «Надежды»: в Петербурге почти достроили уникальный тоннель-«двушку» для метро
Последние метры «Надежды»: в Петербурге почти достроили уникальный тоннель-«двушку» для метро
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Щит "Надежда" прокладывает тоннель от «Беговой» до «Каменки».

Жители Приморского района могут начинать обратный отсчет. Строительство новых станций метро «Богатырская» и «Каменка» вышло на финишный этап.

Огромный щит «Надежда» уже почти закончил свою работу, а внутри тоннеля вовсю кипит работа.

Шесть шагов до победы

Главная новость недели — тоннелепроходческий щит «Надежда» практически дошел до конечной точки, сообщает сообщает канал «Подземник».

Из 2507 бетонных колец, которые должны были составить каркас тоннеля, установлено 2501.

Это значит, что строителям осталось смонтировать всего 6 колец. Это буквально считанные метры пути. Скоро проходка будет официально завершена, и гигантская машина закончит свой поход под землей.

Почему тоннель такой необычный?

Если вы привыкли, что в метро каждый поезд едет в своем отдельном «трубопроводе», то здесь всё иначе.

Участок от «Беговой» до «Каменки» — двухпутный. Это огромный широкий тоннель, где два поезда будут ехать рядом друг с другом, как машины на шоссе.

Такая технология позволяет строить быстрее и экономнее. В России подобных тоннелей совсем немного, и Петербург здесь — один из лидеров.

Что происходит внутри сейчас?

Пока щит догрызает последние метры, в уже готовой части тоннеля работа не замирает ни на минуту.

  • Бетонная «подушка»: Рабочие заливают основание тоннеля. Толщина бетонного пола здесь впечатляет — почти 2 метра (человеческий рост). Это фундамент, по которому поедут составы.
  • Рельсы и вентиляция: На участке до «Богатырской» уже начали укладывать путевой бетон — это основа для будущих рельсов. Параллельно монтируют мощную систему вентиляции, чтобы в метро всегда был свежий воздух.

Ранее «Городовой» рассказывал, как строятся новые станции метро в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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