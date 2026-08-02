Законный выходной за поход к врачу: 3 миллиона петербуржцев пользуются бесплатным чекапом

Многие из нас привыкли ходить к врачу, только когда «прижмет». Но в Петербурге ситуация меняется.
С начала года городские поликлиники приняли уже почти 3 миллиона человек, которые решили не ждать симптомов, а провериться заранее.
Цифры говорят сами за себя
Статистика впечатляет: медосмотры прошли 2 миллиона 843 тысячи человек, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга. Если разобрать по группам, то это:
- 2,17 млн взрослых;
- 673 тысячи детей.
Город поставил перед собой амбициозную цель на этот год — обследовать более 5 миллионов жителей. Это почти на 150 тысяч больше, чем в прошлом году.
И, судя по темпам, план уже выполнен больше чем наполовину.
Зачем это нужно именно вам?
Главная фишка диспансеризации — найти проблему до того, как она начнет болеть. Врачи ищут «тихие» болезни: диабет, проблемы с сердцем и онкологию на самых ранних стадиях.
В это время лечение проходит быстрее, проще и эффективнее.
Что обычно входит в проверку:
- Анализы крови (сахар, холестерин).
- Флюорография.
- Измерение давления (глазного и обычного).
- Для женщин — осмотр гинеколога, для мужчин — специфические тесты.
- ЭКГ и консультация терапевта.
Как пройти осмотр и не потратить нервы?
Сейчас всё устроено гораздо проще, чем кажется. Вам не нужно стоять в очередях с раннего утра.
- Где записаться: проще всего через портал «Госуслуги», сайт «Здоровье петербуржца».
- Что взять с собой: только паспорт и полис ОМС.
- Бонус от работодателя: Тем, кто предпенсионного возраста или уже на пенсии, положено два дня.
Диспансеризация — это не формальность для галочки. Это возможность бесплатно узнать всё о своем организме за один-два визита.
Ранее «Городовой» рассказывал, в Ленобласти проверять здоровье стало проще, чем сходить в магазин.