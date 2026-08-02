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Законный выходной за поход к врачу: 3 миллиона петербуржцев пользуются бесплатным чекапом

Опубликовано: 2 августа 2026 11:21
 Проверено редакцией
Законный выходной за поход к врачу: 3 миллиона петербуржцев пользуются бесплатным чекапом
Законный выходной за поход к врачу: 3 миллиона петербуржцев пользуются бесплатным чекапом
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Петербуржцы стали активно проверять здоровье в городских поликлиниках.

Многие из нас привыкли ходить к врачу, только когда «прижмет». Но в Петербурге ситуация меняется.

С начала года городские поликлиники приняли уже почти 3 миллиона человек, которые решили не ждать симптомов, а провериться заранее.

Цифры говорят сами за себя

Статистика впечатляет: медосмотры прошли 2 миллиона 843 тысячи человек, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга. Если разобрать по группам, то это:

  • 2,17 млн взрослых;
  • 673 тысячи детей.

Город поставил перед собой амбициозную цель на этот год — обследовать более 5 миллионов жителей. Это почти на 150 тысяч больше, чем в прошлом году.

И, судя по темпам, план уже выполнен больше чем наполовину.

Зачем это нужно именно вам?

Главная фишка диспансеризации — найти проблему до того, как она начнет болеть. Врачи ищут «тихие» болезни: диабет, проблемы с сердцем и онкологию на самых ранних стадиях.

В это время лечение проходит быстрее, проще и эффективнее.

Что обычно входит в проверку:

  1. Анализы крови (сахар, холестерин).
  2. Флюорография.
  3. Измерение давления (глазного и обычного).
  4. Для женщин — осмотр гинеколога, для мужчин — специфические тесты.
  5. ЭКГ и консультация терапевта.

Как пройти осмотр и не потратить нервы?

Сейчас всё устроено гораздо проще, чем кажется. Вам не нужно стоять в очередях с раннего утра.

  • Где записаться: проще всего через портал «Госуслуги», сайт «Здоровье петербуржца».
  • Что взять с собой: только паспорт и полис ОМС.
  • Бонус от работодателя: Тем, кто предпенсионного возраста или уже на пенсии, положено два дня.

Диспансеризация — это не формальность для галочки. Это возможность бесплатно узнать всё о своем организме за один-два визита.

Ранее «Городовой» рассказывал, в Ленобласти проверять здоровье стало проще, чем сходить в магазин.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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