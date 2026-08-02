Городовой / Новости Петербурга / Помидоры зимой покупать не придется: эксперт Соловьева раскрыла рецепт хранения свежих томатов — долежат до Нового года
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не видели Калининград с воды - многое потеряли: какие прогулки позволят узнать город получше Полезное
Любовь важнее словаря: Александр Беглов рассказал о своем отношении к альтернативному названию Петербурга Новости Петербурга
Не ем, а тру подмышки: 1 фрукт блокирует вонь на 2 дня - пота нет даже в +40 Новости Петербурга
Битва с муравьями будет выиграна: биолог Захаров назвал убойную отраву против вредителей — сгинет даже царица Новости Петербурга
Зачем в Петербурге убирают «невидимый» снег посреди лета Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Помидоры зимой покупать не придется: эксперт Соловьева раскрыла рецепт хранения свежих томатов — долежат до Нового года

Опубликовано: 2 августа 2026 11:07
 Проверено редакцией
Помидоры зимой покупать не придется: эксперт Соловьева раскрыла рецепт хранения свежих томатов — долежат до Нового года
Помидоры зимой покупать не придется: эксперт Соловьева раскрыла рецепт хранения свежих томатов — долежат до Нового года
Городовой ру
Лайфхак по хранению свежих томатов

Кто из нас не мечтает о свежих овощах в зимой? Однако, учитывая динамику цен на рынке в это время, приобретение свежих томатов или огурцов становится доступным не для каждого человека.

Кроме того, вкусовые качества покупных овощей сильно уступают тем, что выращены на собственном участке. Эксперт в сфере хранения и переработки плодовоовощной продукции, Наталья Соловьева, поделилась методикой сохранения томатов в свежем виде до середины зимы.

Для этого потребуется предварительно стерилизованная банка. На дно укладывается зелень петрушки (3-4 веточки). Затем банка аккуратно заполняется томатами до самого верха.

После этого добавляются две чайные ложки соли, одна чайная ложка сахара, лавровый лист и зубчик чеснока. Вливаются три чайные ложки столового уксуса, и банка заливается ледяной водой доверху. Далее банка герметично закатывается.

Хранить такие томаты лучше в прохладном месте. Использование холодной воды позволяет сохранить их вкус, создавая впечатление, будто они только что были собраны с куста.

Ранее мы рассказали, как решить проблему неприятного запаха из выгребной ямы.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью