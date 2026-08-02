Помидоры зимой покупать не придется: эксперт Соловьева раскрыла рецепт хранения свежих томатов — долежат до Нового года

Кто из нас не мечтает о свежих овощах в зимой? Однако, учитывая динамику цен на рынке в это время, приобретение свежих томатов или огурцов становится доступным не для каждого человека.
Кроме того, вкусовые качества покупных овощей сильно уступают тем, что выращены на собственном участке. Эксперт в сфере хранения и переработки плодовоовощной продукции, Наталья Соловьева, поделилась методикой сохранения томатов в свежем виде до середины зимы.
Для этого потребуется предварительно стерилизованная банка. На дно укладывается зелень петрушки (3-4 веточки). Затем банка аккуратно заполняется томатами до самого верха.
После этого добавляются две чайные ложки соли, одна чайная ложка сахара, лавровый лист и зубчик чеснока. Вливаются три чайные ложки столового уксуса, и банка заливается ледяной водой доверху. Далее банка герметично закатывается.
Хранить такие томаты лучше в прохладном месте. Использование холодной воды позволяет сохранить их вкус, создавая впечатление, будто они только что были собраны с куста.
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