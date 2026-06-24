Врачи на заводах и субботы для мам: в Ленобласти проверять здоровье стало проще, чем сходить в магазин

Ленинградская область вошла в ТОП‑3 регионов по охвату репродуктивной диспансеризацией.

Многие привыкли, что поход к врачу — это когда уже что-то болит. Но когда речь заходит о детях, лучше действовать на опережение.

Ленинградская область вошла в тройку лучших регионов страны по проверке репродуктивного здоровья, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Цифры, которые вдохновляют

С начала года обследование прошли уже 121 тысяча жителей области. Главный итог: благодаря вовремя найденным рискам 462 женщины смогли забеременеть сами, без сложного лечения и ЭКО.

Врачи просто помогли организму справиться с проблемами вовремя.

Ответственность — на двоих

Важный момент: здоровье семьи — это не только про женщин. В Ленобласти активно призывают проверяться и мужчин.

Ведь «волшебных таблеток» не бывает, а будущее здоровье ребенка зависит от обоих родителей на 50/50.

Больница подстраивается под вас

Главная проблема любой диспансеризации — «когда мне туда идти?». В регионе решили эту задачу просто:

Врачи едут к вам. Медики сами приезжают на крупные предприятия. Обследоваться можно прямо на работе.

Медики сами приезжают на крупные предприятия. Обследоваться можно прямо на работе. Поликлиники по выходным. Для тех, кто занят в будни, кабинеты открыты по субботам.

Для тех, кто занят в будни, кабинеты открыты по субботам. Законный выходной. Жителям напоминают: вы имеете право на оплачиваемый выходной день для похода к врачу. Этим опытом Ленобласти уже заинтересовались другие регионы.

Акции «Мамы в фокусе» и помощь героям

Для тех, кому совсем сложно выкроить время, придумали проект «Мамы в фокусе внимания». Раз в квартал по субботам мама может пройти всех врачей за пару часов.

Главное — детей не нужно оставлять дома, для них организован досуг прямо в поликлинике. Отдельное внимание — участникам военных действий и их семьям.

По программе «Врачи — героям!» они проходят осмотры по самому удобному и быстрому графику.

Итог: не просто справка, а сопровождение

Сегодня пройти такое обследование можно в 24 медцентрах области. Суть не в том, чтобы просто поставить галочку в медкарте.

Если врач найдет проблему, пациента не бросают, а ведут «за руку» до самого выздоровления.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге борются за каждого выпускника медвузов.