Врачи под присмотром: в Петербурге борются за каждого выпускника медвузов

В петербургских больницах годами не хватало врачей и медсестер. Теперь власти решили взять ситуацию под личный контроль.
За выпускниками медицинских вузов начали следить буквально «пофамильно», сообщает "ДП" со ссылкой слова председателя комитета по здравоохранению Андрея Сарана.
Каждому новичку — по наставнику
Раньше выпускник получал диплом и уходил в свободное плавание. Часто молодые специалисты, столкнувшись с реальностью в поликлиниках, просто увольнялись. Теперь всё иначе.
За каждым из выпускников восьми медвузов города закрепляют персонального наставника.
Этот опытный коллега помогает адаптироваться и не сбежать из профессии в первые же месяцы. Власти хотят, чтобы ни один молодой врач не потерялся по дороге от университета до кабинета в больнице.
Сколько платят: ожидание vs реальность
Цифры в отчетах и кошельках врачей часто не совпадают. Средняя зарплата медика в Петербурге, как подсчитали в профсоюзе работников здравоохранения РФ, около 125 тысяч рублей.
Но все кроется в деталях:
- В госклиниках: опытный врач получает 180–250 тысяч рублей. Но чтобы увидеть такую сумму, приходится брать дополнительные смены и работать на износ.
- В частных клиниках: зарплаты начинаются от 200 тысяч и могут доходить до 450 тысяч рублей.
- «Звезды» медицины: те, у кого есть своя база пациентов и ученая степень, зарабатывают до полумиллиона рублей.
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