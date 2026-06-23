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Врачи под присмотром: в Петербурге борются за каждого выпускника медвузов

Опубликовано: 23 июня 2026 11:52
 Проверено редакцией
Врачи под присмотром: в Петербурге борются за каждого выпускника медвузов
Врачи под присмотром: в Петербурге борются за каждого выпускника медвузов
Global Look Press / Vadim Akhmetov / URA.RU
Сегодня к выпускникам прикрепляют наставников.

В петербургских больницах годами не хватало врачей и медсестер. Теперь власти решили взять ситуацию под личный контроль.

За выпускниками медицинских вузов начали следить буквально «пофамильно», сообщает "ДП" со ссылкой слова председателя комитета по здравоохранению Андрея Сарана.

Каждому новичку — по наставнику

Раньше выпускник получал диплом и уходил в свободное плавание. Часто молодые специалисты, столкнувшись с реальностью в поликлиниках, просто увольнялись. Теперь всё иначе.

За каждым из выпускников восьми медвузов города закрепляют персонального наставника.

Этот опытный коллега помогает адаптироваться и не сбежать из профессии в первые же месяцы. Власти хотят, чтобы ни один молодой врач не потерялся по дороге от университета до кабинета в больнице.

Сколько платят: ожидание vs реальность

Цифры в отчетах и кошельках врачей часто не совпадают. Средняя зарплата медика в Петербурге, как подсчитали в профсоюзе работников здравоохранения РФ, около 125 тысяч рублей.

Но все кроется в деталях:

  • В госклиниках: опытный врач получает 180–250 тысяч рублей. Но чтобы увидеть такую сумму, приходится брать дополнительные смены и работать на износ.
  • В частных клиниках: зарплаты начинаются от 200 тысяч и могут доходить до 450 тысяч рублей.
  • «Звезды» медицины: те, у кого есть своя база пациентов и ученая степень, зарабатывают до полумиллиона рублей.

Ранее «Городовой» рассказывал, сколько воды нужно пить каждый день.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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