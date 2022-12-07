Девушке приходится носить это целый день.
Совет дал опытный врач.
А ведь такие оплошности могут стоить здоровья.
Эту пищу ест каждый второй.
Первые случаи заражения уже есть.
Девушка прошла через серьезные боли.
Все оказалось проще, чем многие думали.
Минздрав уже выпустил соответствующую инструкцию.
Простой метод поможет устранить хрипоту.
Отечественные ученые разработали новую формулу.
Улучшать комфорт будущей мамы готовы до бесконечности, но не бесплатно.
Распространится инициатива пока только на три региона.
В жизни простого гражданина ожидаются изменения.