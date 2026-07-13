Что меняется в медицине с осени
Ленинградская область вошла в ТОП‑3 регионов по охвату репродуктивной диспансеризацией.
Сегодня к выпускникам прикрепляют наставников.
Эксперт рассказал, как минимизировать симптомы аллергии.
С 1 сентября в России начнут действовать обновлённые правила оказания платных медицинских услуг.
Искуственный интеллект придёт в российские поликлинки.
Врачи провели уникальную операцию по методике японского профессора Шигеюки Озаки.
Строительство предполагается на проспекте Ветеранов.
Цветовая гамма формируется в зависимости от должности, занимаемой специалистом.
Новый тест предназначен для оценки риска развития синдрома Дауна, Эдвардса, Патау и ряда других заболеваний.
Врач Валерий Стрижелецкий избран председателем новой структуры.
В перечень медицинской помощи, предоставляемой по полису обязательного медицинского страхования, включили 15 новых видов услуг.
Трудности ранней диагностики рака лёгких связаны с тем, что в нижних отделах дыхательной системы отсутствуют болевые рецепторы.
Российские учёные создали первую в стране систему для оперативной оценки церебральной ауторегуляции.
Препарат «Ракурс 223Ra» официально зарегистрирован и допущен к применению.
Новшества, которые ждали так долго.
С 2023 года программа по выявлению заболеваний у новорожденных в России охватывает почти сорок различных нарушений здоровья, среди которых появилась и спинальная мышечная атрофия.
Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что расходы на проведение генетических тестов должны брать на себя государственные структуры.
В праздничные дни количество вызовов скорой помощи в Санкт-Петербурге увеличивается на четверть.
Специалисты изготовили макет и отлили из костного цемента уникальный имплантат.