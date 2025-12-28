Городовой / Город / Петербургские врачи вернули человеку взгляд, напечатав часть лица на принтере
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Петербургские врачи вернули человеку взгляд, напечатав часть лица на принтере

Опубликовано: 28 декабря 2025 11:57
Петербургские врачи вернули человеку взгляд, напечатав часть лица на принтере
Петербургские врачи вернули человеку взгляд, напечатав часть лица на принтере
Городовой ру

Специалисты изготовили макет и отлили из костного цемента уникальный имплантат.

В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени И. И. Джанелидзе успешно завершилась сложная операция, в ходе которой восстановили верхнюю стенку глазницы с применением индивидуального трёхмерного имплантата. Благодаря этому вмешательству пациент сможет в дальнейшем получить глазной протез. Ключевым новшеством стала технология компьютерного моделирования и производства уникального протеза, точно соответствующего анатомии конкретного человека.

Пострадавший был переведён из Военно-медицинской академии. Там специалисты обнаружили, что из-за отсутствия верхней стенки глазницы, образовавшейся после черепной травмы и оперативного вмешательства, часть вещества мозга выступала вглубь орбитальной полости, где не было глаза. Возможность установить глазной протез была полностью исключена, а попытки закрыть дефект традиционными способами не приносили результата.

За моделирование трёхмерной конструкции отвечал сотрудник отдела информатизации института Никита Воронин, который с помощью данных компьютерной томографии изготовил виртуальный макет пластины для покрытия костного дефекта. По этой модели специалисты изготовили протез из особого костного цемента. Он полностью соответствовал форме и размеру повреждённого участка черепа.

Операция проходила в несколько этапов. Сначала хирургическая бригада под руководством доктора медицинских наук Максима Кравцова провела мероприятия, направленные на возвращение ткани мозга в исходное положение и уменьшение объёма выпячивания. Затем заведующий 14-м хирургическим отделением Никита Серебренников и хирург Александр Иванов выделили нужные костные структуры, аккуратно отделили и положили на место участок твёрдой мозговой оболочки вместе с мозговой тканью, после чего установили имплантат, который надёжно изолировал полость черепа и орбиту.

На всех этапах за состоянием зрительных структур наблюдала офтальмолог Анастасия Королева, контролируя корректность вмешательства. Лечащим врачом пациента был Рустам Абдуназаров.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью