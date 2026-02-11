Петербург утвердил строгий надзор за водой: пробы и отчеты ежегодно

Местные власти и ответственные организации сразу узнают, если качество воды ухудшилось.

11 февраля в Законодательном собрании Санкт-Петербурга окончательно одобрили законопроект о ужесточении контроля за качеством питьевой и горячей воды, подаваемой потребителям. Об этом заявил спикер парламента Александр Бельский.

Согласно новым правилам, в течение года эксперты будут систематически отбирать образцы воды и оценивать её соответствие стандартам.

Если по результатам проверок выяснится, что вода в целом не отвечает требованиям, об этом должны уведомить не только «Водоканал», но и местные органы власти, а также региональные структуры, согласовавшие программы модернизации водоснабжения.

Такие уведомления обязательны до 1 февраля следующего за отчётным года.

Это позволит оперативнее решать проблемы: власти и службы получат информацию об ухудшении качества воды и смогут сразу принять меры.