Старинный город России, основанный в XII веке - настоящая "столица пейзажей": славится не только природой, есть что посмотреть

Древний российский город с богатой историей

Местом притяжения для туристов часто становятся старинные российские города. Именно в таких местах можно ощутить дух истории, увидеть интересные достопримечательности. Одним из городов, который обязательно стоит посетить, является Плес.

Подробнее о городе

legion-media

«Плес расположен на правом берегу Волги, в 70 км от Иванова. Площадь города — всего 3 км², а население — меньше 2500 человек. В центре Плеса не ходит общественный транспорт, стоят маленькие деревянные домики. Вокруг — речной простор, живописные хвойные и лиственные леса», - сообщает автор «Т-Ж» Эллина Таран.

В 2026 году Плесу исполнится 885 лет. Первое упоминание о нем появилось в 1141 году. Город был основан как крепость для защиты северо-восточных рубежей Владимиро-Суздальского княжества. Здесь сохранилось множество старинных церквей и прочих достопримечательностей.

Плес носит гордое звание «столицы пейзажей» не просто так. Здесь очень красивая природа, которая не была тронута человеком. В 1888 года Плес открыл для себя художник Исаак Левитан. Именно здесь он написал более 200 работ, которые позже прославили его.

В городе есть множество туристических локаций, обязательных для посещения. Именно так получится прочувствовать дух старинного города, насладиться тишиной и покоем.

Дом-музей Исаака Левитана

«Дом-музей расположен в купеческом особняке Солодовникова на набережной. Именно здесь он написал известные картины: «Тихая обитель», «После дождя. Плес», «Вечер. Золотой Плес», «Березовая роща». Экспозиция музея представлена в трех залах», - рассказал источник.

Соборная гора

legion-media

Это место является одним из самых красивых и живописных в городе. На горе, высота которой составляет 54 метра, расположена смотровая площадка. Здесь можно насладиться видом природы, реки и города.

Набережная Плеса

«Набережную построили по указу Екатерины II. Специальная комиссия занималась планировкой зданий, из которых строили только те, что одобряла сама императрица. Многие дома 18—19 веков сохранились до наших дней. В основном это купеческие усадьбы: например, Дом с мезонином, усадьба купца Громова, усадьба купца Новожилова», - сообщает Эллина Таран.

Музей пейзажа

В музее представлены не только работы Исаака Левитана, но и других художников. Часто здесь проводятся временные выставки, поэтому актуальное расписание необходимо узнавать на сайте или по телефону.

Ранее портал «Городовой» рассказал, почему каждому туристу нужно посетить Псков.