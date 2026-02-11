Городовой / Полезное / Старинный город России, основанный в XII веке - настоящая "столица пейзажей": славится не только природой, есть что посмотреть
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Экстренная проверка после ЧП: лифт на проспекте Космонавтов в Петербурге обрушился с мамой и ребенком Город
Не город, а старинная крепость России: тихий и уютный – где находится и что в нем посмотреть Полезное
Петербург утвердил строгий надзор за водой: пробы и отчеты ежегодно Город
"Все включено" на двоих за 80 тыс. рублей: список курортов у теплого моря - самое то для отдыха в феврале Полезное
Темные швы в ванной очищаются без щеток и дорогой химии — копеечное средство возвращает плитке первозданную красоту Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Старинный город России, основанный в XII веке - настоящая "столица пейзажей": славится не только природой, есть что посмотреть

Опубликовано: 11 февраля 2026 19:48
 Проверено редакцией
Старинный город России, основанный в XII веке - настоящая "столица пейзажей": славится не только природой, есть что посмотреть
Старинный город России, основанный в XII веке - настоящая "столица пейзажей": славится не только природой, есть что посмотреть
Legion-Media
Древний российский город с богатой историей

Местом притяжения для туристов часто становятся старинные российские города. Именно в таких местах можно ощутить дух истории, увидеть интересные достопримечательности. Одним из городов, который обязательно стоит посетить, является Плес.

Подробнее о городе

legion-media
legion-media

«Плес расположен на правом берегу Волги, в 70 км от Иванова. Площадь города — всего 3 км², а население — меньше 2500 человек. В центре Плеса не ходит общественный транспорт, стоят маленькие деревянные домики. Вокруг — речной простор, живописные хвойные и лиственные леса», - сообщает автор «Т-Ж» Эллина Таран.

В 2026 году Плесу исполнится 885 лет. Первое упоминание о нем появилось в 1141 году. Город был основан как крепость для защиты северо-восточных рубежей Владимиро-Суздальского княжества. Здесь сохранилось множество старинных церквей и прочих достопримечательностей.

Плес носит гордое звание «столицы пейзажей» не просто так. Здесь очень красивая природа, которая не была тронута человеком. В 1888 года Плес открыл для себя художник Исаак Левитан. Именно здесь он написал более 200 работ, которые позже прославили его.

В городе есть множество туристических локаций, обязательных для посещения. Именно так получится прочувствовать дух старинного города, насладиться тишиной и покоем.

Дом-музей Исаака Левитана

«Дом-музей расположен в купеческом особняке Солодовникова на набережной. Именно здесь он написал известные картины: «Тихая обитель», «После дождя. Плес», «Вечер. Золотой Плес», «Березовая роща». Экспозиция музея представлена в трех залах», - рассказал источник.

Соборная гора

legion-media
legion-media

Это место является одним из самых красивых и живописных в городе. На горе, высота которой составляет 54 метра, расположена смотровая площадка. Здесь можно насладиться видом природы, реки и города.

Набережная Плеса

«Набережную построили по указу Екатерины II. Специальная комиссия занималась планировкой зданий, из которых строили только те, что одобряла сама императрица. Многие дома 18—19 веков сохранились до наших дней. В основном это купеческие усадьбы: например, Дом с мезонином, усадьба купца Громова, усадьба купца Новожилова», - сообщает Эллина Таран.

Музей пейзажа

В музее представлены не только работы Исаака Левитана, но и других художников. Часто здесь проводятся временные выставки, поэтому актуальное расписание необходимо узнавать на сайте или по телефону.

Ранее портал «Городовой» рассказал, почему каждому туристу нужно посетить Псков.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Молодым читать бесполезно: 3 книги о любви и жизни, которые нужно прочесть только после 50
Приехала на день - осталась навсегда! Этот бюджетный город в России покорит вас с первого взгляда
Простой рецепт для тех, кто не может уснуть: вот как обмануть нервную систему, чтобы мозг наконец переключился