Древний город России, который перенесет вас на 1100 лет назад: обязателен к посещению - есть что посмотреть, достопримечательностей - море

Город с тысячелетней историей, в котором нужно побывать каждому туристу

В России множество древних городов, которые стоит обязательно посетить каждому туристу. Одним из таких является Псков. Этому старинному городу исполнилось 1122 года. Однако археологические исследования говорят, что первые поселения славян появились здесь более 2000 лет назад, что делает его особенно важным.

Здесь на каждом шагу чувствуется богатая история. Это проявляется в архитектуре, достопримечательностях, поэтому туристам точно не будет скучно. Портал «Атмосфера путешествий» назвал те места, которые обязательно стоит посетить каждому.

Псковский Кремль и Троицкий собор

Именно с этой достопримечательности стоит начать путешествие. Кремль окружен мощными стенами и башнями, в его центре находится величественный Троицкий собор. Он привлекает внимание белоснежными стенами, золотыми куполами, а также своим размером. Отсюда открывается потрясающий вид на слияние двух рек и исторический Псков.

Власьевская башня

«История строительства Власьевской башни связана с возведением крупной системы оборонительных сооружений Среднего города, начатой в 1376-1377 гг. и законченной в середине 90-х годов XIV века. В это время и построена Власьевская башня», - сообщает источник.

Высота каменной части башни составляет 13 метров, а общая высота – 31 метр. Эта достопримечательность используется в качестве смотровой площадки, откуда можно полюбоваться видом на город.

Варлаамовский угол

«Стоит пройтись по крепостной стене от Варлаамовской башни к Высокой. Это место называют Варлаамовским углом — фрагмент оборонительного кольца, сохранившийся с XVI века. Здесь можно прикоснуться к камням, которые выдержали осаду Густава Адольфа в 1615 году», - добавил источник.

Интересный факт о церквях

В Пскове насчитывается более 40 православных храмов, каждый из которых имеет свою историю. Десять церквей включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также обязательно посетите Церковь Василия на Горке, Собор Рождества Иоанна Предтечи.

Туристы, которые побывали в Пскове, отмечают доброжелательность местных жителей, хороший сервис, низкие цены, доступное жилье, а также вкусную еду. Город подойдет даже для самых капризных туристов, привыкших к хорошему отдыху.

