Не город, а музей под открытым небом: красивый, уютный и тихий – где находится и что в нем посмотреть

Автор Дзен-канала "Путешествия по городам и весям" (18+) рассказала о древнейшем городе Нижегородской области, который прославился великолепными пейзажами, узкими улочками, красивыми купеческими домами и вкуснейшими пряниками. По отзывам туристов, это настоящий музей под открытым небом.

Конечно, речь идет о Городце. Он был основан Юрием Долгоруким на берегу Волги в 1152 году, на 5 лет позднее Москвы. Сегодня в Городце проживают около 30 000 человек. При этом каждый год его посещает более 700 000 путешественников. Что же привлекает их в этом небольшом старинном городке?

Городовой ру

Безусловно, главной достопримечательностью Городца считается "Музейный квартал", который буквально погружает в атмосферу купеческой России XIX века. Каждое здание здесь отличается уникальной архитектурой и не похоже одно на другое. На улице Рублева, Ленина и Александра Невского можно увидеть красивые дома с резными наличниками, ставнями и воротами.

Городовой ру

Кроме того, в Городце работает десяток музеев на любой вкус. Понадобится выделить весь день, чтобы обойти их все. Среди наиболее интересных Музей городецкого пряника, Терем русского самовара, Галерея добра, Городец на Волге, Дом графини Паниной. Музейная улица со старинными домами расположена на высоком берегу Волги, откуда открывается захватывающий вид на набережную Юрия Долгорукого.

Городовой

Городец – сказочный и очень красивый городок, который обязательно стоит посетить. Он не оставит равнодушным даже притязательного путешественника.

Ранее мы сообщали, о каком городе-курорте туристы оставили противоречивые отзывы.