Капуста вкуснее мяса: постное блюдо, от которого домочадцы без ума - не устаю готовить каждый день
Капуста вкуснее мяса: постное блюдо, от которого домочадцы без ума - не устаю готовить каждый день

Опубликовано: 8 февраля 2026 21:22
 Проверено редакцией
Legion-Media

Постная кухня может быть сытной и по-настоящему вкусной. Сочетая крупу и овощи, можно получить питательное блюдо и без мяса. Хозяйки советуют приготовить тушеную капусту с рисом и зеленью по особому рецепту. Семья будет умолять о добавке.

Ингредиенты

Капуста — половина кочана
Рис длиннозерный — 150 г
Морковь — 1-2 шт.
Луковица — 1-2 шт.
Томатная паста — 2 ст. ложки
Растительное масло — для жарки
Вода — 350-400 мл
Любые специи — по вкусу.
Зелень — для подачи.

Капусту нашинкуйте соломкой не слишком тонко, чтобы она не развалилась. Морковь натрите, лук порежьте полукольцами.

В сковороде разогрейте 2-3 столовые ложки масла. Обжарьте лук, к нему добавьте морковь. Готовьте овощи 5-7 минут до мягкости моркови.
Выложите к овощам нашинкованную капусту. Увеличьте огонь и обжаривайте, периодически помешивая, около 10 минут. Посолите и поперчите по вкусу.

Сделайте в центре сковороды «окошко», положите в него томатную пасту и обжаривайте 1-2 минуты, помешивая. Положите паприку, чеснок, прованские травы или другие сухие специи по вашему выбору.

Промытый рис равномерно выложите поверх овощной смеси, не перемешивая.

Аккуратно влейте по стенке горячую воду, чтобы жидкость полностью покрывала рис примерно на полтора см. Бросьте в сковороду 1-2 лавровых листа. Доведите до кипения, потом уменьшите огонь, плотно накройте крышкой и тушите 20-25 минут. Рис должен впитать всю жидкость.

Готовому блюду дайте постоять под крышкой 10-15 минут. Во время приготовления также не поднимайте крышку. Затем аккуратно перемешайте рис с овощами. Блюдо готово! Разложите по тарелкам и щедро посыпьте свежей зеленью.

Ранее Городовой рассказал, как посолить горбушу, чтобы была не хуже форели по вкусу.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
