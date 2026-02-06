Горбуша не хуже дорогой форели: солим красную рыбу к столу на 23 февраля - тает на языке

Красная рыба — вкусный и полезный деликатес. Аппетитные бутерброды с семгой, форелью или кетой украсят любой стол. И для них не обязательно покупать дорогие сорта рыбы. Если правильно посолить горбушу, то она будет вкуснее форели. Деликатес, приготовленный к 23 февраля или 8 Марта, станет хитом праздничного стола и обойдется гораздо дешевле. Гости съедят все до последней крошки. Рецептом делится «Лайфхакер».

Как посолить горбушу

Возьмите 1 килограмм горбуши. Филе нужно обильно натереть смесью специй: в стеклянной миске соедините 2 столовые ложки крупной соли и 1 столовую ложку сахара.

Если хотите придать рыбе пикантные нотки, добавьте в эту смесь 0,5 чайной ложки мелко натёртой лимонной цедры и всё хорошо перемешайте.

Возьмите длинный контейнер или форму для запекания. Насыпьте на дно примерно половину приготовленной посолочной смеси. Положите на неё филе кожей вниз, а оставшейся смесью обильно натрите рыбу со всех сторон, особенно тщательно втирая её в кожу. Плотно закройте форму пищевой плёнкой и уберите в холодильник.

Время засолки зависит от ваших предпочтений. Для нежной слабосолёной рыбы достаточно 14–16 часов. Если вам нравится более выраженный, классический солёный вкус, оставьте филе мариноваться на полные сутки.

Когда рыба просолится, аккуратно стряхните с неё остатки специй и цедры, слейте выделившийся рассол и промокните филе бумажным полотенцем.

Нарежьте его тонкими ломтиками и переложите в стеклянную банку для хранения. В холодильнике такая рыба сохраняет свежесть до 5 дней. Можно добавить в банку несколько столовых ложек растительного масла — это сделает рыбу более сочной и нежной.

