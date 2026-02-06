Городовой / Город / Отцы и деды: редкая форма Красной армии в Музее Суворова
Отцы и деды: редкая форма Красной армии в Музее Суворова

Опубликовано: 6 февраля 2026 22:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Russian Look

В Санкт-Петербурге в зале Музея А. В. Суворова стартовала экспозиция «Отцы и деды», приуроченная к Дню защитника Отечества.

Гости смогут увидеть редкие экземпляры формы Красной армии, как сообщает пресс-служба Комитета по культуре города.

Экспозицию обогатили архивными снимками, портретами и информационными стендами, подробно раскрывающими особенности экипировки.

Проект помогает разобраться в культурных влияниях, осмыслить символику элементов формы, проследить облик войск ранней Советской Республики, эволюцию униформы в годы Великой Отечественной и внешний вид советского солдата, уточняют в комитете.

Выставка будет работать до 16 марта.

Автор:
Юлия Аликова
Город
