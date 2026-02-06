Отцы и деды: редкая форма Красной армии в Музее Суворова

В Санкт-Петербурге в зале Музея А. В. Суворова стартовала экспозиция «Отцы и деды», приуроченная к Дню защитника Отечества.
Гости смогут увидеть редкие экземпляры формы Красной армии, как сообщает пресс-служба Комитета по культуре города.
Экспозицию обогатили архивными снимками, портретами и информационными стендами, подробно раскрывающими особенности экипировки.
Проект помогает разобраться в культурных влияниях, осмыслить символику элементов формы, проследить облик войск ранней Советской Республики, эволюцию униформы в годы Великой Отечественной и внешний вид советского солдата, уточняют в комитете.
Выставка будет работать до 16 марта.