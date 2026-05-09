Туи сажаю по этим правилам: хвойники будут радовать десятилетиями – никакой желтизны и паразитов
Туя является невероятно популярным декоративным хвойным растением, которое активно применяют в ландшафтном дизайне. Хвоя туи сохраняет насыщенный зелёный оттенок на протяжении всего года. Делюсь своим опытом по выращиванию этого хвойника.
Наилучшие условия для развития растения создаются в затенённых частях сада, исключающих прямое воздействие солнечных лучей. Сажать тую необходимо в смесь песка и торфа. Я использую их в пропорции 1:1.
Необходимо учитывать уровень залегания грунтовых вод, так как их близкое расположение может привести к загниванию корневой системы.
Для борьбы с вредителями обычно применяю 5%-ный раствор медного купороса, а для обработки почвы — Фитоспорин. Удобрения использую только минеральные, а вот свежие органические (навоз, птичий помёт) избегаю, поскольку они могут вызвать ожоги корней хвойных растений.
Растения нуждаются в защите от ветровых нагрузок. При посадке всегда учитываю расстояние между деревьями, поскольку излишне плотная посадка увеличивает вероятность развития заболеваний. Обычно высаживаю туи на расстоянии полтора-два метра друг от друга.
Соблюдение простых правил позволит наслаждаться туями на протяжении долгих лет.
