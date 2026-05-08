Салат за 5 минут, который съедают раньше горячего: ничего варить не нужно, а вкус потрясающий
Нежная красная фасоль отлично сочетается с сочными помидорами, ароматным сыром и зеленью. Рецептом простого и быстрого салата поделился автор Дзен-канала "Домашняя лаборатория".
Ингредиенты:
- консервированная красная фасоль — 200 г,
- помидоры — 240 г,
- твёрдый сыр — 70 г,
- майонез — 60 г,
- свежая петрушка — небольшой пучок,
- свежий укроп — небольшой пучок,
- чеснок — 1–2 зубчика,
- соль — по вкусу
Приготовление:
С фасоли сливаю жидкость, затем хорошо промываю её холодной водой и оставляю немного обсохнуть, чтобы в салате не было лишней влаги.
Помидоры мою, обсушиваю и нарезаю небольшими кубиками или тонкими полосками. Твёрдый сыр натираю на мелкой тёрке.
Свежую зелень мелко рублю ножом. Чеснок пропускаю через пресс или очень мелко измельчаю.
В глубокой миске соединяю фасоль, помидоры, сыр и зелень. Добавляю чеснок, майонез и немного соли по вкусу.
Аккуратно перемешиваю салат, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись заправкой.
Подавать салат можно сразу после приготовления.
Примерное время приготовления: 10 минут.
