Городовой / Полезное / Салат за 5 минут, который съедают раньше горячего: ничего варить не нужно, а вкус потрясающий
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Без банальных помидоров: какой салат приготовить к шашлыку Город
Затмит всех конкурентов: этот сорт огурцов созревает всего через 45 дней – зеленцы без горечи Полезное
9 мая в метро: почему стоит забыть про привычные маршруты и как уехать домой после салюта Город
Надоевшим муравьям – обязательно: использую ТОП-3 «дедовских» метода борьбы с вредителем – бьют по инстинктам Полезное
Нежнее "Медовика" и проще многих тортов: сметанник, который исчезает за вечер Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Праздники
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Салат за 5 минут, который съедают раньше горячего: ничего варить не нужно, а вкус потрясающий

Опубликовано: 8 мая 2026 20:01
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Салат за 5 минут, который съедают раньше горячего: ничего варить не нужно, а вкус потрясающий
Салат за 5 минут, который съедают раньше горячего: ничего варить не нужно, а вкус потрясающий
Городовой ру
Настоящая находка для тех случаев, когда хочется приготовить что-то вкусное и сытное за несколько минут.

Нежная красная фасоль отлично сочетается с сочными помидорами, ароматным сыром и зеленью. Рецептом простого и быстрого салата поделился автор Дзен-канала "Домашняя лаборатория".

Ингредиенты:

  • консервированная красная фасоль — 200 г,
  • помидоры — 240 г,
  • твёрдый сыр — 70 г,
  • майонез — 60 г,
  • свежая петрушка — небольшой пучок,
  • свежий укроп — небольшой пучок,
  • чеснок — 1–2 зубчика,
  • соль — по вкусу

Приготовление:

С фасоли сливаю жидкость, затем хорошо промываю её холодной водой и оставляю немного обсохнуть, чтобы в салате не было лишней влаги.

Салат за 5 минут, который съедают раньше горячего: ничего варить не нужно, а вкус потрясающий - image 1
Салат за 5 минут, который съедают раньше горячего: ничего варить не нужно, а вкус потрясающий - image 1

Помидоры мою, обсушиваю и нарезаю небольшими кубиками или тонкими полосками. Твёрдый сыр натираю на мелкой тёрке.

Свежую зелень мелко рублю ножом. Чеснок пропускаю через пресс или очень мелко измельчаю.

В глубокой миске соединяю фасоль, помидоры, сыр и зелень. Добавляю чеснок, майонез и немного соли по вкусу.

Аккуратно перемешиваю салат, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись заправкой.

Подавать салат можно сразу после приготовления.

Примерное время приготовления: 10 минут.

Ранее мы писали о том, как приготовить печень, которая тает во рту.

Полезное