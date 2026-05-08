История одного осколка в Гербовом зале и «звездные» дискуссии: зачем идти в Эрмитаж в мае
История одного осколка в Гербовом зале и «звездные» дискуссии: зачем идти в Эрмитаж в мае

Опубликовано: 8 мая 2026 17:36
Юлия Аликова
Global Look Press / Maksim Konstantinov
К 9 Мая музей совместно с «Почтой России» подготовил тираж уникальных праздничных открыток.

Эрмитаж вместе с «Почтой России» запустил очень душевную акцию к 9 Мая. Каждый желающий может бесплатно отправить праздничную открытку своим близким.

Сделать это можно прямо из почтового отделения в Главном штабе, сообщили в пресс-службе Эрмитажа.

Но есть нюанс: открытки разлетаются быстро, а их количество ограничено. Почта работает сегодня до семи вечера, так что стоит поторопиться.

Почему именно Гербовый зал?

На лицевой стороне открытки красуется величественный Гербовый зал. Выбор этого изображения — не просто дань красоте. Это история о стойкости.

Мало кто знает, но именно сюда 2 января 1944 года попал осколок последнего снаряда, выпущенного по музею. Всего за годы блокады в здания Эрмитажа попало 30 снарядов.

Музей выстоял, и эта открытка — символ памяти о том, как Петербург берег свое наследие в самые темные времена.

Детективы и нейросети: какой будет «Ночь музеев»

Если вы думали, что в музее ночью скучно, то 16 мая Эрмитаж вас переубедит. В этом году тема — «Загадки Эрмитажа». Музей превратится в огромную квест-зону.

Вместо привычных экскурсий — настоящие расследования. Специалисты раскроют тайные смыслы в работах Рафаэля и гравюрах Дюрера.

Любителям технологий тоже будет на что посмотреть: исследовать шедевры будут с помощью искусственного интеллекта. Это отличный шанс увидеть, как старинное искусство дружит с современными гаджетами.

Пиотровский против блогеров

Главным событием ночи станет необычная дискуссия. Директор музея Михаил Пиотровский встретится с блогерами и телевизионщиками.

Они поспорят о том, кто сегодня лучше «продвигает культуру в массы». Это будет честный разговор о том, как зацепить современную аудиторию и почему классическому музею сегодня жизненно необходимы соцсети.

Краткая памятка для тех, кто планирует визит:

  • Бесплатные открытки: главный штаб, до 19:00 (пока не закончатся).
  • «Ночь музеев»: 16 мая, основная программа посвящена тайнам и магии искусства.
  • Совет: билеты на такие мероприятия лучше покупать заранее онлайн, в кассах их обычно не найти.

Ранее «Городовой» рассказывал, как работает музей в праздничные дни.

Город