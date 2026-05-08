История одного осколка в Гербовом зале и «звездные» дискуссии: зачем идти в Эрмитаж в мае
Эрмитаж вместе с «Почтой России» запустил очень душевную акцию к 9 Мая. Каждый желающий может бесплатно отправить праздничную открытку своим близким.
Сделать это можно прямо из почтового отделения в Главном штабе, сообщили в пресс-службе Эрмитажа.
Но есть нюанс: открытки разлетаются быстро, а их количество ограничено. Почта работает сегодня до семи вечера, так что стоит поторопиться.
Почему именно Гербовый зал?
На лицевой стороне открытки красуется величественный Гербовый зал. Выбор этого изображения — не просто дань красоте. Это история о стойкости.
Мало кто знает, но именно сюда 2 января 1944 года попал осколок последнего снаряда, выпущенного по музею. Всего за годы блокады в здания Эрмитажа попало 30 снарядов.
Музей выстоял, и эта открытка — символ памяти о том, как Петербург берег свое наследие в самые темные времена.
Детективы и нейросети: какой будет «Ночь музеев»
Если вы думали, что в музее ночью скучно, то 16 мая Эрмитаж вас переубедит. В этом году тема — «Загадки Эрмитажа». Музей превратится в огромную квест-зону.
Вместо привычных экскурсий — настоящие расследования. Специалисты раскроют тайные смыслы в работах Рафаэля и гравюрах Дюрера.
Любителям технологий тоже будет на что посмотреть: исследовать шедевры будут с помощью искусственного интеллекта. Это отличный шанс увидеть, как старинное искусство дружит с современными гаджетами.
Пиотровский против блогеров
Главным событием ночи станет необычная дискуссия. Директор музея Михаил Пиотровский встретится с блогерами и телевизионщиками.
Они поспорят о том, кто сегодня лучше «продвигает культуру в массы». Это будет честный разговор о том, как зацепить современную аудиторию и почему классическому музею сегодня жизненно необходимы соцсети.
Краткая памятка для тех, кто планирует визит:
- Бесплатные открытки: главный штаб, до 19:00 (пока не закончатся).
- «Ночь музеев»: 16 мая, основная программа посвящена тайнам и магии искусства.
- Совет: билеты на такие мероприятия лучше покупать заранее онлайн, в кассах их обычно не найти.
