Где остановиться на отдыхе в Питере: топ-5 районов, которые выбирают прошаренные туристы

Эксперты перечислили самые комфортные районы Питера, где можно найти жилье на время отпуска

При выборе жилья в Санкт-Петербурге туристы учитывают многие факторы: стоимость, близость общественного транспорта, близость к центру, инфраструктуру и прочее. Но если вы ни разу не были в Северной столице, то вряд ли сможете самостоятельно выбрать наиболее комфортный район для аренды жилья. Эксперты портала "Островок" рассказали, в каких районах чаще всего останавливаются туристы, приезжающие на отдых в Питер.

Перечислим самые популярные туристические района культурной столицы России.

Дворцовый округ

Так называется район от набережной Невы до реки Фонтанки, где сосредоточены основные достопримечательности города. Это самый туристические район города, где можно найти как элитные отели, так и бюджетные варианты жилья. В округе полно кафе, ресторанов и столовых, рядом три станции метро и ходят автобусы.

Это идеальный вариант для тех, кто планирует увидеть самые знаковые места Питера. В Дворцовом округе расположены "Эрмитаж" и "Русский музей", Казанский собор и храм Спаса на Крови, Михайловский и Летний сады, знаменитый символ города Чижик-Пыжик.

Владимирский и Литейный округа

Эти два округа находятся между набережной реки Фонтанки и площадью Восстания. Главное преимущество района - обилие торговых центров, баров и ресторанов. Именно в этом районе вы сможете попробовать местные деликатесы и закупиться "шмотками" и сувенирами. Жилье здесь дешевле, чем в Дворцовом округе. Рядом находится Московский вокзал, расположены две станции метро.

Владимирский и Литейный округа - локации для тех, кто хочет почувствовать себя частью питерской тусовки, но и культурных достопримечательностей здесь немало. Так, вы сможете посетить музей Анны Ахматовой и церковь Анненкирхе, а также прогуляться по Таврическому саду.

Адмиралтейский округ

А это самый пафосный район Исаакиевского собора и Адмиралтейства, где работают исторические гостиницы и элитные отели, но на соседних улицах есть и более дешевое жилье. На Гороховой расположены приятные бары и кафе, вдоль Конногвардейского бульвара - рестораны.

"До района можно добраться на метро (станция «Адмиралтейская»). В остальном удобно передвигаться пешком или на автобусах и троллейбусах", - уточняют эксперты.

Адмиралтейский округ - район для тех, кто привык отдыхать с шиком. Проживая в этом месте, вы сможете подняться на колоннаду Исаакиевского собора, полюбоваться "Медным всадником" и интерьерами универмага «У Красного Моста».

Васильевский остров

Студенты ласково называют этот район "Васькой". Здесь расположены не только корпуса СПбГУ и Горного университета, но и различные креативные пространства для молодежи. Лучшие недорогие отели расположены ближе к Стрелке Васильевского острова. На острове есть две станции метро. В остальном удобно передвигаться на автобусах и троллейбусах.

Васильевский остров - место для тех, кто ценит современное искусство, креативные пространства и модные кафе. Здесь можно отправиться в музеи современного искусства «Эрарта» и «АРТМУЗА», посетить Кунсткамеру, отдохнуть в культурном пространстве «Севкабель Порт».

Петроградская сторона

Петроградка — тихий исторический район на левом берегу Невы. Этот округ также включает Каменный, Крестовский и Елагин острова. Как и в любом спальном районе, тут тихо и спокойно, а потому здесь было бы комфортно поселиться пенсионерам. В этом районе работают три станции метро, ходят автобусы и троллейбусы, до центра удобно добираться пешком через Троицкий мост.

Петроградская сторона - жилье для тех, кто ищет уединения, чистоты, тишины и желает жить поблизости от цветущих зеленых парков и основных достопримечательностей. Так, вы сможете обойти Петропавловскую крепость, посетить детский парк «Диво-остров», прогуляться по Каменному острову, посмотреть футбол на стадионе «Газпром Арена».

